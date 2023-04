Le Tottenham Hotspur Stadium de Londres accueillera les finales de Champions Cup et Challenge Cup au mois de mai 2024. Il devait déjà recevoir les finales "européennes" cette année mais n'a pas pu en raison d'un calendrier surchargé.

Après Marseille en 2021 et Dublin cette année, les finales de Champions Cup et de Challenge Cup se passeront à Londres, et plus précisément au Tottenham Hotspur Stadium, pour l'édition 2024. Elles auront lieu le vendredi 24 et samedi 25 mai.

Enceinte ultramoderne et à grande capacité (62 850 places), le stade du club de football de Tottenham (Premier League anglaise) devait initialement recevoir les finales cette année. Cependant, un problème de calendrier l'en a empêché. En effet, la Coupe du monde Qatar 2022 a décalé les rencontres du championnat de football anglais et donc la 38ème et dernière journée a lieu en même temps que la finale de Champions Cup cette année.

Le président de l'EPCR Dominic McKay s'est d'ailleurs exprimé au sujet de cette nouvelle : "Nous sommes absolument ravis d’annoncer que notre week-end des Finales aura lieu au Tottenham Hotspur Stadium. Il s’agit tout simplement d’une des enceintes les plus sophistiquées au monde, elle est donc tout à fait appropriée pour l’organisation de notre grand week-end des Finales en 2024. Nous savons que les clubs, les supporters, les diffuseurs, les partenaires ainsi que toutes les autres parties prenantes apprécieront pleinement cette expérience de classe mondiale."

Inauguré en 2019 à la place de l'ancien antre de White Hart Lane, le lieu a notamment déjà accueilli des rencontres de rugby. Le club des Saracens y a par exemple déjà joué à deux reprises, récemment face aux Harlequins à la fin du mois de mars dernier. Tout comme les Barbarians britanniques face à la Nouvelle-Zélande le 13 novembre dernier.