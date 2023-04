Samuel Ezeala a répondu à Didier Retière suite à la récente polémique liée à sa prolongation à Clermont. Le centre espagnol explique également qu’il ne reproche rien à Christophe Urios, son actuel entraîneur.

La fin de saison de Clermont sera-t-elle perturbée par "l’affaire Samuel Ezeala" ? Le 8 avril dernier, Didier Retière expliquait dans Rugbyrama "qu’aucun accord écrit n’a été signé" et qu’il y avait "simplement eu un échange de mails" pour évoquer une prolongation de contrat du centre espagnol. Le directeur sportif de l’ASM répondait ainsi aux propos de Samuel Ezeala, affirmant dans L’Équipe avoir "concrètement accepté cette proposition, et ce par un accord écrit. On s'est serré la main avec le club et Christophe. Mais deux mois et demi plus tard, on m'annonce que le club veut changer mon contrat et modifier les termes de l'accord, ce que j'ai refusé".

Le directeur sportif de Clermont Didier Retière a confirmé ce matin que l'ASM et Samuel Ezeala n'ont pas eu d'accord écrit.



Le principal intéressé persiste et signe. "Je veux simplement faire valoir mes droits. Je sais que sportivement ma saison est à peu près finie, je me le suis mis dans la tête. Et je n’en veux pas à Christophe Urios il m’a clairement dit que je n’étais pas le profil de joueur qu’il souhaitait. Je lui reproche peut-être un peu plus le timing. Par contre, je suis en colère quand je vois les propos de Didier Retière. C’est malhonnête. En janvier, j’ai reçu une proposition de contrat pour trois saisons avec l’ASM et je l’ai acceptée par mail. Il m’a demandé de vite l’accepter pour annoncer ma signature publiquement. En février, je le voyais chaque semaine mais il me disait que je ne devais pas m’inquiéter et qu’il restait simplement des détails administratifs à régler. Mais dès que j’ai eu mon entretien individuel avec Christophe, il ne m’a plus parlé et les conditions initiales du contrat avaient changé".

Que dit le droit du travail ?

Samuel Ezeala insiste sur le fait que son contrat a bien été formulé et validé par un échange de mails, ce que réfute l’ASM."C’est comme ça que Clermont fonctionne. Certains ont eu des échanges de mails en décembre, et leur contrat a été prolongé normalement en mars, c’est important de le préciser. Je n’ai pas eu de traitement spécial" poursuit Samuel Ezeala.

Mais selon le droit du travail, un contrat à durée déterminée doit être absolument écrit et signé de manière manuscrite ou électronique. En cas d’absence d’écrit et de signature, l’employeur s’expose à une amende de 3750 euros pour un CDD.

Quelle suite pour la carrière d’Ezeala ?

Aujourd’hui, "l'affaire Ezeala" n’en est qu’à ses débuts, sur le plan juridique. Sportivement, le centre espagnol espère vite trouver un club pour tourner la page. Des discussions ont déjà été entamées avec le Stade français et Perpignan. Brive, Bayonne et Lyon se sont également renseignés sur le jeune clermontois. Mais la fin de saison approche à grands pas et le principal intéressé regrette cette situation.

"En décembre j’ai reçu des offres de plusieurs clubs différents. Tant financièrement que sportivement elles me convenaient. Mais aujourd’hui la donne a changé, les clubs ont quasiment tous fini leur recrutement donc j’espère que j’arriverai à signer ailleurs". Jean-Michel Guillon, le président de Clermont, a bien fait comprendre à Samuel Ezeala qu’il était libre de tout contrat et qu’il pouvait s’engager dans un autre club.