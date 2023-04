Ugo Mola donne des précisions sur la blessure de Jaminet, un joueur rochelais s'inquiète de reproduire les mêmes erreurs en demi-finale de Champions Cup, le meilleur joueur du monde se confie sur le plan "anti-Dupont" du Leinster, le manager clermontois tente d'expliquer les raisons d'une série de défaites, Patrick Arlettaz constate la progression de l'Usap et le président francilien avoue les détails d'un transfert qui fait du bruit... Retrouvez le meilleur des déclas du week-end en Top 14.

Ultan Dillane : "Si on fait ça la semaine prochaine, on est morts !"

Au terme de 80 minutes difficiles, la Rochelle s'est finalement imposée 26 à 13 face à Clermont. L'occasion pour le polyvalent troisième ligne rochelais Ultan Dillane de se projeter sur la demi-finale de Champions Cup face à Exeter, dimanche prochain : "C’est bien, on a gagné. Mais maintenant que le match est fini, on peut constater que ce n’était pas un super match. On menait 19-0 à la pause. Après, on les laisse marquer autant que ça, ce n’est pas bien… On fait ça la semaine prochaine, on est morts ! Ok, on a gagné mais on a fait un peu n’importe quoi en seconde période. Mais oui, c’est important de prendre cinq points. Maintenant, on pense à la demi-finale."

Ugo Mola : "Il a dit que tout avait craqué..."

Samedi soir, à l'occasion du "Classico" Stade français - Stade toulousain, le match de Melvyn Jaminet s'est terminé prématurément. La sortie de l'arrière des Rouge et Noir, touché à la cheville, a inquiété beaucoup de monde et notamment son entraîneur Ugo Mola : "D'après ce qu'il nous a dit, tout a craqué. On va prendre le temps nécessaire pour bien l'examiner mais ça sent mauvais pour les deux ou trois prochaines semaines."

Christophe Urios : "Clermont est une équipe facile à battre"

Ils ont pourtant eu le temps d'y croire, mais les Clermontois ont laissé passer leur chance samedi face à La Rochelle. Une déception "logique" selon les explications du manager de l'ASM Christophe Urios : "C’est vrai qu’on souffre parce que ça fait trois matchs que c'est la même chose, les mêmes ingrédients, les mêmes résultats, les mêmes erreurs. Ce que j’en déduis, c’est qu’on est une équipe facile à battre… Si, si. Non pas parce qu’on n’a pas de qualités mais parce qu’on donne tout aux mecs en face. Les 19 points de la première mi-temps, tu les donnes. Donc c'est dur pour gagner les matchs."

Patrick Arlettaz : "C’est beau, c’est magnifique. J’aime bien"

Après le succès crucial décroché face au Racing 92, l'entraîneur catalan Patrick Arlettaz a rendu hommage à son équipe, qui a toujours gardé la confiance même quand le Racing a pris de l'avance au tableau d'affichage. constate la progression certaine de son équipe, même si le manager de Perpignan sait pertinemment que le maintien sera encore long à aller chercher : "il y a une espèce de force collective là-dedans. Nous avons l’impératif de tout donner, tout le temps, contre vents et marées. Les joueurs se sentaient capables de le gagner. Ils n’en étaient pas sûrs mais, même quand le Racing s'est un peu détaché, avec ce scénario incroyable, j’ai senti que les gars étaient animés par l’envie de continuer et que ça allait s’ouvrir. Car on maîtrise ce jeu-là. Car on en a envie. Et car on a du talent. C’est beau, c’est magnifique. J’aime bien."

Van Der Flier : "Nous devons chasser Dupont en groupe"

"Pour avoir joué quelques fois contre lui, je sais que je ne pourrai le stopper tout seul. Il faudra le chasser en groupe, en équipe, pour lui réduire l’espace. Sinon, il fera ce qu’il veut et l’après-midi risque d’être très longue…" Josh van Der Flier ne tarit pas d'éloges au sujet d'Antoine Dupont, à la veille de recevoir Toulouse en demi-finale de Champions Cup. L'international irlandais, élu meilleur joueur du monde, s'attend à "un immense challenge" samedi prochain.

Jacky Lorenzetti : "Avant Tuisova, on pensait signer Penaud"

Après avoir réalisé l'un des plus gros coups de cette saison sur le marché des transferts en signant Josua Tuisova, Jacky Lorenzetti dévoile les dessous de cette signature. Le président francilien avoue que le trois-quart lyonnais n'était pas le premier choix du club : "Pour être clair, on pensait au départ faire signer un grand joueur français, Damian Penaud. Mais il ne voulait pas prendre de décision avant le début de l'année 2023, ce qui était pour nous trop tard. On avait en parallèle la possibilité de signe Tuisova et cela s'est donc fait assez rapidement."