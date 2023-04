En conférence de presse, le numéro 8 du Stade français Giovanni Habel-Kuffner est revenu sur les ressorts de cette victoire parisienne, face au Stade toulousain.

Comment analysez-vous cette victoire face au Stade toulousain ?

Ce ne fut pas notre plus grand match de la saison mais une victoire reste une victoire… Et puis, l’ambiance était merveilleuse ce soir : jouer devant 20 000 personnes à Jean Bouin, ça motive un peu plus.

Le Stade français s'offre Toulouse et se rapproche de la 2e place du championnat !



Plus d'infos : https://t.co/4bPRGAskEZ pic.twitter.com/0JVyUhDSNd — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 22, 2023

Pourquoi cette victoire a-t-elle été si longue à se dessiner ?

Les Toulousains ont mis les mains sur tous les rucks et nous ont posé des problèmes. Nous ne sommes pas parfaits : il nous reste des points à améliorer et cela en fait incontestablement partie.

Vous avez néanmoins affronté une équipe toulousaine très remaniée...

Tous les internationaux n’étaient pas là mais ça restait une belle équipe. De week-end en week-end, le jeu toulousain reste le même, quels que soient les joueurs sur le terrain.

Coville et Kremer en jambes \ud83d\udcc8

Graou et Segonds peu efficaces \ud83d\udcc9https://t.co/0gfXdEhrca — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 22, 2023

À quel point pensez-vous désormais à la qualification pour les phases finales du Top 14 ?

On essaie de gagner chaque match et faire grandir notre jeu. Le boulot n’est pas terminé et devant nous, il reste encore trois grands matchs à disputer. Le but, c’est de finir avec le maximum de points pour être bien placé sur les phases finales.