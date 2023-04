Lors de cette victoire bordelaise (23-9) et dans un premier acte très frontal, Ben Tameifuna tout comme Caleb Timu ont été plus que précieux. Côté lyonnais Liam Allen a été trop indiscipliné alors qu'Ethan Dumortier n'a pas réussi à faire parler son génie...

Les tops

Ben Tameifuna

Le pilier droit de l'UUB a fait un travail monstrueux. Tameifuna a enchaîné les charges dévastatrices sans jamais se fatiguer. Important par sa puissance il a également permis aux siens de récupérer un ballon précieux avec un bon grattage en première période. Intelligent dans sa lecture du jeu en surprenant notamment Baptiste Couilloud au moment de sortir le ballon d'un ruck, celui que l'on surnomme "Big Ben" a été essentiel.

Caleb Timu

Le troisième ligne néo-zélandais est entré très tôt dans le match suite à la sortie de Diaby pour un protocole commotion. Après vingt premières minutes efficaces, Caleb Timu a été impressionnant au retour des vestiaires. Il fait partie de ceux qui ont porté la dynamique positive des Bordelais dans le second acte. Très tranchant, il a gagné de précieux mètres à l'impact (tout comme Tom Willis) mais a aussi sauvé l'UBB d'une très sérieuse occasion d'essai de la part des visiteurs du jour. Un grattage ô combien important à cinq mètres de la ligne d'en-but.

Bordeaux-Bègles s'impose au forceps face à Lyon et se repositionne dans la course au top 6



Josua Tuisova

On en revient toujours à lui. C'est simple, quand les Lyonnais sont en difficulté on a la sensation qu'il est souvent le seul à pouvoir faire la différence. Le centre fidjien a offert son festival habituel en avançant sur chacune de ses charges et en cassant des plaquages avec une aisance toujours aussi déconcertante. Au-delà de ses capacités individuelles, Josua Tuisova a aussi été important dans la distribution du jeu avec un grand nombre de passes après contact toujours bien maîtrisées. On se demande même s'il n'a pas fait trop de passes à l'image de sa première "vraie" percée (46e) qui n'ira pas au bout une fois le ballon dans les mains de son coéquipier. Seul ombre au tableau, une sortie sur blessure (cheville droite).

Les flops

Liam Allen

Dans un duel très frontal lors du premier acte, Liam Allen a été un brin décevant. Pas aussi percutant que le reste du pack lyonnais, le troisième ligne néo-zélandais s'est mis à la faute trois fois lors de la première mi-temps. Trois pénalités qui auraient pu être évitées dont une pour faute grossière. Juste après une touche, le numéro 6 a donné un coup d'épaule à Maxime Lucu.

Ethan Dumortier

Le jeune international n'a pas été aussi performant qu'à son habitude. Souvent pris par la défense bordelaise, l'ailier n’a pas réussi à s'extirper des situations compliquées et a trop souvent privé ses coéquipiers du ballon. Ethan Dumortier n'était pas vraiment dans un grand soir, ses quelques initiatives n'ayant jamais payé comme ce jeu au pied en bord de touche bien contré par Ducoing. L'ailier nous a peut-être trop mal habitué mais ce dimanche soir il n'a pas brillé.