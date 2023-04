Ce samedi soir, le Stade toulousain s'est incliné sur la pelouse de Jean-Bouin sur le score de 19-10. Mais l'important était peut-être ailleurs. Melvyn Jaminet est sorti touché à la cheville droite en première période. À la fin de la rencontre, Ugo Mola s'est montré inquiet quant à la gravité de la blessure de son arrière.

Toulouse a perdu plus qu'une rencontre ce samedi soir face au Stade français. Dans un match qui ne restera pas longtemps dans les annales du rugby français, le fait qui a retenu toute l'attention s'est déroulé peu avant la mi-temps. Un peu plus de deux minutes avant la mi-temps, Melvyn Jaminet a été évacué sur civière, touché à la cheville droite après un mauvais appui.

L'ancien Perpignanais a terminé la rencontre sur le banc, avec un gros bandage et surtout le visage désabusé après ce nouveau coup du sort défavorable. À l'issue de la rencontre, Ugo Mola s'est exprimé au micro de Canal +. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le manager haut-garonnais n'a pas tenu des propos très rassurants... : "D'après ce qu'il nous a dit, tout a craqué. On va prendre le temps nécessaire pour bien l'examiner mais ça sent mauvais pour les deux ou trois prochaines semaines."

Selon les premières informations, l'international français pourrait s'être également blessé au tibia, ce qui allongerait son absence.

"Perdre des gros joueurs, c'est toujours compliqué"

À l'heure où sont écrites ces lignes, impossible de dire combien de semaines sera absent Melvyn Jaminet. Ce qui est certain, c'est que son indisponibilité va peser dans l'effectif rouge et noir en cette fin de saison.

"Perdre des gros joueurs, c'est toujours compliqué, que ce soit en début ou en fin de saison", a déclaré Ugo Mola. Ce samedi soir, c'est l'habituel demi de mêlée, Martin Page-Relo qui a dépanné dans le second rideau. Pour terminer cet exercice 2022/2023, le staff toulousain pourra compter sur Tim Nanaï-Williams, Juan-Cruz Mallia voire même Matthis Lebel et Dimitri Delibes pour suppléer Thomas Ramos avec le numéro quinze dans le dos. Ce dernier devrait bien évidemment revenir dans le quinze de départ stadiste la semaine prochaine, pour la demi-finale de Champions Cup face au Leinster.