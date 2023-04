Si la victoire bonifiée de La Rochelle (26-13) aux dépends de Clermont met une forte pression sur les poursuivants au classement, le deuxième ou troisième ligne Ultan Dillane avait surtout la tête, au coup de sifflet final, à la demi-finale de Champions Cup programmée dimanche 30 avril contre Exeter.

Cette victoire bonifiée un peu inespérée est comptablement très intéressante pour le Stade rochelais…

On est contents. Ça pouvait être un match dangereux pour nous. Enfin, on a gagné mais, en même temps, si on joue comme ça la semaine prochaine, ça va être compliqué. La Rochelle a déjà perdu deux fois contre Exeter (phase de poules de la campagne de Champions Cup 2019-2020, NDLR). Il faut vraiment régler quelque chose pour la semaine prochaine.

Inconsciemment, la perspective de cette demi-finale de Champions Cup a-t-elle pu "polluer" les esprits ?

Non, je ne pense pas. C’était un gros défi, aujourd’hui, avec les porteurs de balle alignés par Clermont. On pensait vraiment à ça. On n’a pas oublié les matchs de Pau, Bordeaux et Lyon à domicile (trois défaites) mais on n’a pas fait un bon match…

"Les Rochelais ont eu peur à la fin", pense le manager de Clermont Christophe Urios. Était-ce le cas ?

Pas vraiment peur mais on est sortis de notre système. On a loupé trop de plaquages, on n’était pas propres sur nos sorties de camp… On peut et on doit faire mieux. Il faut rester concentrer sur les un-contre-un. C’était peut-être aussi un manque de communication. On va voir ça lundi. Quand tu mélanges l’indiscipline et les plaquages loupés, ça peut créer des problèmes.

Sans pester et sans occulter le positif de ce déplacement chez le champion d’Europe en titre, le manager de l’ASM Christophe Urios a dressé un "constat sec" après la défaite à La Rochelle (26-13) en ouverture de la 23e journée de Top 14 ce samedi.https://t.co/pLWjryMabY — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 22, 2023

La Rochelle fait quand même un pas de plus vers les demi-finales de Top 14…

C’est bien, on a gagné. Mais maintenant que le match est fini, on peut constater que ce n’était pas un super match. On menait 19-0 à la pause. Après, on les laisse marquer autant que ça, ce n’est pas bien… On fait ça la semaine prochaine, on est morts ! Ok, on a gagné mais on a fait un peu n’importe quoi en seconde période. Mais oui, c’est important de prendre cinq points. Maintenant, on pense à la demi-finale.

Le rythme parfois infernal de la seconde période n’était-il pas la meilleure préparation possible pour la demi-finale ?

C’était pas mal. Il faisait chaud, on était un peu occis (rires). Mais en même temps c’est un bon test pour voir qu’on n’a manqué de concentration et de discipline et que ça peut causer des problèmes.