Brive ne s'était plus imposé depuis trois mois, mais la victoire face à Pau a été perturbée par une bagarre entre supporters. À l'origine de la rixe, un pétard a éclaté dans la tribune Europe du Stadium municipal, touchant une personne.

Brive n'avait pas besoin de cela. Les Corréziens se sont employés à gagner face à Pau (22-17) après trois mois sans victoire, mais un incident a perturbé la fête briviste. À l'issue de la rencontre, un pétard a été jeté dans la tribune Europe du Stadium municipale, touchant une personne. Alors que les coéquipiers de Saïd Hirèche entamaient leur tour d'honneur pour féliciter leur public, tous les yeux étaient rivés sur cet incident.

Plus d'infos sur le site et l'appli ! \ud83d\udcf2 pic.twitter.com/kQLPeyx3TV — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 22, 2023

Plusieurs supporters en sont même venus aux mains, de quoi gâcher les joies d'un succès importantissime pour la fin de saison de Brive. L'auteur du jet du pétard a été interpellé et placé en garde à vue. Le CA Brive et la personne touchée par l'explosif ont décidé de porter plainte.

Un succès pour rien ?

Toujours derniers du Top 14, les Coujoux peuvent toujours croire au maintien. Une défaite face à Pau aurait quasiment enterré les espoirs corréziens. Mais dans le même temps, Perpignan s'est imposé face au Racing 92 (30-21) et la Section a ramené un point de bonus de Corrèze. Le CAB est aujourd'hui à huit points de l'USAP et douze de Pau. Pour arracher une treizième place synonyme de barrage, Brive devra s'imposer contre Montpellier, Castres et Toulouse et attendre des résultats défavorables de ses concurrents.