Au tour de Peato Mauvaka de se prêter au jeu du Comme à confesse. Et le talonneur du Stade toulousain et du XV de France a des choses à dire sur son parcours hors du commun. Moteur, action !

Peato Mauvaka est devenu un des joueurs cadres du Stade toulousain et du XV de France. Le Néo-Calédonien, repéré à l'âge de 14 ans, se souvient de cette étape importante de sa vie et raconte qu'il avait effectué son meilleur entraînement. Au moment de l'annoncer à sa mère, cette dernière a d'abord dit non, elle n'y croyait pas ! Retrouvez le Comme à confesse avec Peato Mauvaka.