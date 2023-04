Patrick Buisson se présente à la présidence de la FFR, soutenu par Safi Ndiaye et Guilhem Guirado, le Gallois Josh Navidi met un terme à sa carrière, ou encore Steven Setephano tout proche de rejoindre le CO pour remplacer Rory Kockott : voici les cinq informations à ne pas manquer ce vendredi 21 avril.

Malgré le vote contraire des clubs amateurs il y a quelques mois, Patrick Buisson, l'actuel vice-président en charge du rugby amateur, a fait acte de candidature pour prendre la présidence de la FFR. Les élections pour la présidence de la FFR ont lieu le 12 juin prochain, et les premiers mouvements ont lieu. Ce matin, on apprenait le retrait de Serge Blanco et Jean-Claude Skrela de la liste d'opposition Ovale Ensemble, qui devraient se présenter en candidats libresaux élections partielles du comité directeur. Cet après-midi, Patrick Buisson est devenu le premier candidat à la présidence de la FFR.

Josh Navidi (33 sélections) a annoncé la fin de sa carrière sur les réseaux sociaux. Âgé de 32 ans, le troisième ligne international gallois et joueur de Cardiff n'a plus joué depuis juillet 2022, date de sa dernière blessure. Son club a annoncé que le joueur était atteint d’une "grave blessure au cou" qui l'oblige à mettre fin à sa carrière avec effet immédiat. "Même si je savais que ce jour arriverai, je ne pense pas avoir été capable de me préparer à la difficulté de mettre des mots sur l’impact qu’a eu ce jeu sur ma vie", a-t-il exprimé sur les réseaux sociaux.

C'est un des principaux chantiers du recrutement du Castres olympique. Qui pour remplacer Rory Kockott ? Le demi de mêlée sud africain a en effet annoncé début mars sur ses réseaux sociaux qu'il ne continuerait pas l'aventure dans le Tarn au-delà de la saison en cours.

Le choix des dirigeants du Castres olympique se serait porté sur Steven Setephano, actuel entraîneur de la défense de Grenoble pour remplacer Rory Kockott. Selon nos informations, l'ancien troisième ligne va intégrer le staff tarnais la saison prochaine.

Après quinze années de professionalisme, Louis-Benoît Madaule a dit stop. Troisième ligne reconnu, l'ancien Bordelais et Toulousain a annoncé ce vendredi mettre un terme à sa carrière à l'issue de la saison, alors qu'il évolue toujours sous le maillot de Narbonne. "C'est un moment important, a annoncé l'Audois dans les colonnes de l'Indépendant. J'ai voulu acter le fait de tourner cette page et de penser à autre chose que le terrain, mes performances sportives, mes exigences de rééducation (...). J'ai donc décidé d'arrêter ma carrière".

L’ancien buteur du Castres olympique, Romain Teulet, a rejoint le staff de l’équipe de France féminine en tant que consultant sur le jeu au pied. Il a notamment connu une première expérience dans le staff du quinze de France masculin sous le mandat de Philippe Saint-André (2014-2015) avant de s’engager du côté du CO. L'encadrement des Bleues qui a d'ailleurs annoncé la composition pour le pays de Galles avec Charlotte Escudero en 6 et Alexandra Chambon titulaire.