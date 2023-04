Malgré le vote contraire des clubs amateurs il y a quelques mois, Patrick Buisson, l'actuel vice-président en charge du rugby amateur, a fait acte de candidature pour prendre la présidence de la FFR.

Les élections pour la présidence de la FFR ont lieu le 12 juin prochain, et les premiers mouvements ont lieu. Ce matin, on apprenait le retrait de Serge Blanco et Jean-Claude Skrela de la liste d'opposition Ovale Ensemble, qui devraient se présenter en candidats libresaux élections partielles du comité directeur. Cet après-midi, Patrick Buisson est devenu le premier candidat à la présidence de la FFR.

Dans un entretien accordé à l'AFP, il a annoncé son souhait : "Nous devons mettre de côté nos différences. Je me présente pour nous rassembler derrière le XV de France car c'est ensemble que nous gagnerons : la division n'a pas de place dans notre Fédération, surtout à quelques mois d'une Coupe du monde." L'actuel vice-président en charge du rugby amateur peut compter sur le soutien de deux anciens capitaines du XV de France : Guilhem Guirado et Safi Ndiaye.

Pour rappel, un vote des clubs avait rejeté la proposition de Bernard Laporte de placer Patrick Buisson à un poste de président-délégué. C'était en janvier dernier et les 1500 clubs environ avaient refusé à 51,06% sa désignation.