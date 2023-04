Les Oscars Midi Olympique ont fêté Colomiers rugby

Les Oscars Midi Olympique ont fait une halte à Colomiers pour fêter le club à la Colombe. Thomas Girard, Alexis Palisson et Yann Peysson ont chacun été récompensés.

Passée la déception de la non qualification à la phase finale, Colomiers rugby a pu toutefois vivre une belle soirée ce jeudi soir. Le club à la Colombe était l'objet d'une soirée spéciale des Oscars Midi Olympique. Au programme, de la légèreté et beaucoup de bonne humeur.

C'était aussi l'occasion de célébrer Thomas Girard, qui a reçu l'Oscar pour récompenser tout son engagement depuis 2018. Ses qualités de relanceur, sa précision face aux perches et sa capacité à jouer autour de lui sont des forces qui font de lui un acteur incontournable du Pro D2. Alexis Palisson a quant à lui été félicité pour l'ensemble de sa carrière. Il n'empêche que jouer l'essentiel de celle-ci en Top 14, cumuler de nombreuses sélections en équipe de France (21) et même disputer la finale de la Coupe du monde 2011 face aux All Blacks ne lui suffit pas. En témoigne sa belle saison 2022-2023.

Enfin, le trophée de l'Oscar espoir a été décerné à Yann Peysson. Symbole du club, le troisième ligne centre a tout connu au club depuis les poussins. Son ascension jusqu'en seniors ne doit pas à la génétique. Même si son père Stéphane et son grand-père Jean-Louis furent de fiers représentants de la Colombe en leurs temps... Son profil de franchisseur très technique lui a valu de s'imposer dans la rotation de l'effectif professionnel.

En mot de la fin, Thomas Girard a pu remercier de manière très touchante sa famille et rendre un vibrant hommage au club de Colomiers rugby : "Ca me touche particulièrement de recevoir cette récompense ici à Colomiers car c'est un club qui consacre beaucoup à la formation et c'est quelque chose qui me touche. Depuis mes débuts à Manosque j'ai été marqué par mes éducateurs et mes entraîneurs. Ca me fait d'autant plus plaisir de faire partie de ce club."