Battus vendredi sous la pluie d’Huddersfield (26-14), les Dragons catalans ont concédé leur troisième défaite de la saison après neuf journées.

Les Catalans, au début de saison exceptionnel au niveau des résultats (cinq victoires) sont depuis dans le dur avec trois défaites sur les quatre derniers rendez-vous. Les Catalans, toujours privés de nombreux joueurs tous les week-ends, ont encore fait sans huit des leurs à Hudderfield. Trop pour rivaliser face à un candidat au titre qui a fait preuve de davantage de réalisme et de discipline. Le capitaine Benjamin Garcia, après ses 47 plaquages en 80 minutes, a essayé d’expliquer ce nouveau revers en pointant du doigt « la discipline et le jeu au pied qui nous ont fait défaut dans cette rencontre » a-t-il résumé quand son pilier et coéquipier de toujours a ajouté : « On n’a pas été assez discipliné en première mi-temps. On a pris des pénalités et on n’a pas su imposer notre jeu.

En deuxième mi-temps, on n’a pas eu une seule chaîne de jeu dans leur camp et ils ont mieux géré que nous. » Clairement, les Dragons catalans ont manqué de clairvoyance dans leurs intentions offensives, avec un jeu au pied qui n’a jamais inquiété Will Pryce et les siens. L’absence des deux talonneurs (McIlorum et Da Costa) et des deux leaders de jeu titulaires (Pearce et May), les Catalans se sont enfermés dans un jeu trop restrictif pour revenir au score. Menés 10-8, à la pause, les Catalans n’ont jamais réussi à se montrer dangereux dans le camp des Giants en deuxième mi-temps.

« Il nous manque encore des joueurs clés, on cherche encore nos repères et j’espère qu’ils reviendront rapidement », a réagi Benjamin Garcia qui attend maintenant de bonnes nouvelles venant de l’infirmerie sang et or. « C’était le neuvième match d’affilée pour certains et avec un championnat aussi difficile et exigeant qu’est la Super League, ça commence à être difficile. » Usé, le troisième ligne tire sur une sonnette d’alarme que n’active pas pour autant son pilier Julian Bousquet. « Ce n’est pas une excuse. Nous sommes un groupe de 30 joueurs et nous ne sommes que des joueurs de Super League. On n’a pas été assez discipliné sur ce match et la défaite est là, un point c’est tout. »

« Retrouver la spirale de la victoire »

Place à la suite pour des Dragons attendus à Salford dimanche prochain (16 heures) et qui vont devoir tout faire pour retrouver la victoire avant la pause internationale.

« On va étudier tout ça pour retrouver la spirale de la victoire dès dimanche », assure Benjamin Garcia qui met en avant le fait que « nous avons pris de grosses équipes depuis quatre matches et c’est difficile de gagner ici face à un des gros de la compétition. Mais nous aussi nous avons un bon groupe. Oui c’est frustrant parce qu’on veut gagner tous les matches, mais je sais que l’on va rebondir et on va le faire rapidement ». Place aux actes pour des Catalans qui devraient pouvoir compter sur les retours de Siua Taukeiaho et Tanguy Zénon, en espérant celui de Micky McIlorum.