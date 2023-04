Toulon a lancé les festivités de son Hall Of Fame

Durant plusieurs jours, le club varois rend hommage à ses légendes passées. Huit d’entre elles (Wilkinson, Van Niekerk, Champ, Gallion, Herrero, Carrere, Bodrero, Baillette) seront intronisées au panthéon du RCT, ce mardi, au terme une soirée où le gratin du rugby français et mondial est attendu.

Comme avant. Comme si le temps n’avait pas filé, ou n’avait d’emprise sur l’histoire. Les infrastructures ont évolué, le club s’est modernisé, mais les Joe Van Niekerk, Sonny Bill Williams, Matt Giteau, Drew Mitchell, Bryan Habana, Bakkies Botha et Delon Armitage… ont rapidement repris leurs repères d’antan. La plupart d’entre eux ont rajeuni de plus de dix ans, samedi, lors de Toulon – Perpignan. Ils ont été chaleureusement applaudis, dans un Mayol, qui demeure éternellement reconnaissant.

Le lendemain, dans l’intimité, ils ont eu le temps de refaire le monde autour d’un banquet avec d’autres membres de cette période bénie (Bruni, Mermoz, et Bastareaud) à Solliès-Pont. SBW a préféré aller à la découverte de ses successeurs en retrouvant la bande des "sudistes" (West, Kolbe, Wainiqolo). Mignoni et Azéma souhaitaient du partage, après avoir organisé une remise de maillots avant RCT – USAP.

Bras dessous, bras dessus, les stars ont pris le temps de répondre aux nombreuses demandes de la presse, ce lundi. Il y avait plus de 600 sélections sur les bancs du RCT Campus. Un pan de l’histoire des Rouge et Noir.

On est une courroie de transmission

Club plus que centenaire, l’entité aux treize clochettes ornant sur le brin de muguet n’a pas attendu les années 2010 pour fleurir à l’ombre du Brennus. C’était le siècle dernier. "Bonjour, avant j’étais blond et frisé." Certes, les cheveux d’Éric Champ ont raidi et blanchi, mais le verbe n’a pas bougé, comme le sourire qui suit.

Face à la presse, l’ex-international français a exprimé son sentiment à la veille d’appartenir au panthéon toulonnais. "C’est formidable. On peut être fier quand ça arrive. Il faut dire la vérité. Mais, dans ce jeu, l’individuel se met au service du collectif. C’est magnifique. Les piliers sont différents, des trois-quarts, qui eux sont différents des ailiers. Cette osmose fait qu’on fait une équipe de rugby. Tous ces gens nous ont fait porter le maillot. Si je l’ai porté, c’est grâce à moi mais surtout à André. D’autres l’ont porté avec nous. Si on est devant vous, à titre individuel, on le doit à ces gens-là."

À sa droite, André Herrero, mis à l’honneur par l’homme qui a levé le Bouclier en costard, a pris la balle au bond. "C’est une reconnaissance sympathique à prendre. On a fait du rugby pour le plaisir. On est restés fidèles au club, et au rugby. On est une courroie de transmission par rapport aux joueurs. (…) Pour Champ, en junior, j’ai vu le potentiel de guerrier. Son père m’a dit : "Tu crois qu’il va s’en sortir." Je savais qu’il serait international. Il m’a pris comme une figure de proue ou de style de jeu. Il a volé de ses propres ailes. Ce sont des transmissions par génération."

Avec en clef de voûte, des décennies sous le sceau d’un Toulon bagarreur et guerrier. C’est la nature, son essence, son héritage. "Nous ne sommes que des acteurs d’un lien, a repris Champ. Le lien, c’est le club, le muguet, les couleurs. Il y a quelque chose de fondamental, c’est le stade Mayol. (…) Puis, ce sont des gens qui viennent avec un état d’esprit. Regardez les mecs qui ont porté les couleurs de notre club (il montre les images de Botha, Hayman dans la salle de presse, NDLR). Tu ne peux pas les taxer de mercenaires. Il y a toujours une relation de guerrier. Certains auront plus de trois-quarts avec la feinte de passes (dans leur panthéon, NDLR). (…) Nous, nous avons décidé de taper des chandelles et d’avancer ensemble."

Jonny Wilkinson attendu avec impatience

L’avant-première du film "Pour l’Honneur", la dernière production de Philippe Guillard, a fait poursuivre la soirée au Cinéma Pathé La Valette. Cette projection s’est tenue en présence des acteurs et de la production du film (Mathieu Madénian, Saabo Baldé, Eric Fourniols...), de joueurs du RCT, et des légendes Rouge & Noir.

Point d’orgue de ces festivités, au Zenith de Toulon, autour d’un dîner signé par le chef étoilé Christophe Bacquié, la Soirée de Gala Hall of Fame, animée par Clémentine Sarlat, réunira les plus grands joueurs du RCT (Thierry Louvet, Manu Diaz, Jean-Claude Ballatore, Alain Carbonel). Ce mardi soir, ils seront accompagnés de grandes personnalités du rugby français (Serge Blanco, Jean-Pierre Rives, Philippe Saint-André, Bernard Laporte) et un parterre de personnalités publiques (Alexandre Martinez, Eric Bayle, Emmanuel Eschalier).

Dernier arrivant, Jonny Wilkinson a rejoint la rade ce lundi soir. Lors de cette soirée, l’ouvreur champion du monde en 2003, et les sept autres légendes du RCT, recevront des témoignages forts d’anciens coéquipiers et adversaires. Un moment d’émotion qui est appelé à être le bouquet final de cette première édition du Hall Of Fame.