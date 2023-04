Valentin Delpy, jeune ouvreur blagnacais de 19 ans, s’engagera probablement l’année prochaine avec le Stade toulousain. "Nous ferons sûrement un double projet entre Blagnac et le Stade toulousain comme l’ont déjà fait certains joueurs", a indiqué le joueur en conférence de presse.

Le demi d’ouverture Valentin Delpy va sûrement signer au Stade toulousain l’année prochaine. Le jeune joueur est auteur d’une très belle saison avec son club. Il est un acteur majeur de la qualification de Blagnac pour les phases finales de Nationale. Ouvreur de talent, il a orienté le jeu des Rouge et Bleu d’une main de maître. Avec un très grand nombre de titularisations tout au long de la saison, il est le facteur X de son équipe.

Son évolution fulgurante ainsi que son talent ne sont alors pas passés inaperçus dans les niveaux supérieurs. En effet, le Stade toulousain serait bien placé pour s’adjuger les services du joueur la saison prochaine. Or, malgré le fait que ce dossier soit fortement avancé, il n’est pas encore totalement bouclé. A l’heure actuelle, des discussions entre Blagnac et son voisin toulousain sont encore en cours pour essayer de trouver un accord.

Toulouse a un programme spécial pour dénicher de jeunes talents

Le plan "trajectoire 2027" consiste à acheter de jeunes joueurs pour les faire passer par le centre de formation et les plonger dans le monde professionnel.

De la même manière que Dimitri Delibes il y a quelques années, le possible contrat de Valentin Delpy permettrait au Stade toulousain de lui assurer un avenir prometteur pour les Rouge et Noir. De plus, le joueur semble assez enthousiaste à l’idée de rejoindre Toulouse qui joue les premiers rôles en Top 14 et en Champions cup. Ce double projet qui est donc encore "en cours de réflexion" selon Valentin Delpy. Celui-ci pourrait donc toucher du doigt le monde professionnel et progresser très rapidement.