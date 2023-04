L'émission hebdomadaire Des Mauls et Débats revient sur la 22e journée de Top 14. Forcément, le cas de Bordeaux-Bègles est abordé. Les Girondins tenaient une très bonne performance à Lens avant de perdre le match.

Au programme de Des Mauls et Débats ce dimanche, nous revenons sur la course aux phases finales, une course à élimination qui après avoir touché l'ASM, semble condamner Montpellier et Bayonne. Les Montpelliérains ne feront donc pas exception à la malédiction du champion.

La question qui fâche concerne l'UBB. Cette dernière tenait son match à Bollaert contre le Racing, mais les Girondins se sont sabordés pour voir finalement les Franciliens s'imposer. Gare à ne pas laisser trop de points en route.

Coup de cœur pour Hugo Reus étincelant avec La Rochelle et coup de gueule pour le CAB qui a lâché dans la tête et s'incline une nouvelle fois à domicile. La dernière place leur semble promise. Enfin nous réalisons notre prono sur la rencontre Toulouse - Lyon.

Avec Manon Moreau, Jérémy Fadat et Nicolas Augot.

Réalisation : Baptiste Barbat