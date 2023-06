Aidés par les conditions climatiques, les Rouennais, plus motivés que leurs adversaires, ont réalisé le match parfait à Colomiers. Pour les locaux, la fin de saison est une succession de revers...

De ce match, il n’y a pas grand-chose à tirer. De la pluie, quatorze en-avant, encore plus de pénalités… ça n’était pas forcément de spectacle dont il était question. Mais le Rouen Normandie Rugby a parfaitement pris la mesure de ce match hivernal. « C’était un match d’hommes, considère le capitaine Fabien Vincent. Je pense que les conditions nous étaient favorables. Quand ils arrivent à mettre leur jeu en place, les Columérins déplacent énormément le jeu, sont forts sur les mains et arrivent à multiplier les phases. Là, on a pu ralentir le jeu, casser le match. » Peu à peu, les Normands sont parvenus à prendre le dessus sur la mêlée fermée et à enrayer le ballon porté columérin. C’était pourtant une priorité des locaux dans ce match. « La semaine dernière on avait échoué dans le combat et l’intensité, surtout les avants. Lundi on s’est dit des choses pas faciles à entendre, révèle le troisième ligne. Donc on avait à cœur de réagir. Et la mêlée et les mauls nous ont permis d’être dans le match et réussir quelques coups sans réellement dominer les débats. Puis passer devant par un drop. »

Un coup de massue pour Colomiers

Et quel drop ! Peter Lydon claquait le coup de pied du gauche depuis la ligne médiane, après un dégagement columérin trop axial. Une performance d’autant plus étonnante qu’après son entrée en jeu, l’international hollandais avait raté deux tentatives face aux perches coup sur coup. « On sait que Peter a un pied phénoménal. Il a le droit, le gauche et son gauche doit faire quatre-vingts mètres, constate Fabien Vincent. Il arrive à vite passer à autre chose, à avancer. C’est peut-être la force des grands joueurs d’avoir une telle résilience et se remettre dans les bonnes conditions pour avoir un momentum positif. »

Les Columérins peuvent s’en inspirer, tant leur visage n’a rien à voir avec celui qui était le leur il y a un mois. « On n’a pas voulu gagner ce soir, assénait Julien Sarraute, marqué par ce cinquième revers à domicile de la saison. Ce que j’aime dans le rugby, c’est d’être cette équipe avec un supplément d’âme, qui donne un sens à ce qu’elle fait collectivement. Ce soir, je me demande si l’équipe n’a pas perdu quelque chose. » « On ne va pas parler de qualification, ça c’est sûr, annonçait Romain Bézian, titulaire pour la première fois depuis son retour à la compétition. Ça fait quatre défaites d’affilée, on va un peu honorer le maillot. Il ne faut pas lâcher. Il y a des gens qui travaillent pour le club, des bénévoles, des supporters… Si on lâche à Vannes, on va prendre un wagon. »