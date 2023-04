Maxime Lafage, demi d'ouverture de Vannes a été élu étoile de la semaine après la victoire sur la pelouse de Carcassonne.

Le centre, Nathanael Hulleu pouvait aussi bien postuler pour cette étoile. Par son dynamisme, sa présence dans les rucks, son essai après l’heure de jeu, le deuxième ligne allemand, Erick Marks a également apporté sa pierre à l’édifice de la victoire. Il y a l’embarras du choix. Celui qui a également mis le RCV sur le bon sens de la marche c’est l’ouvreur et meilleur réalisateur du club, Maxime Lafage. Tout au long de la rencontre avec son compère de la charnière, Michael Ruru, ils ont vraiment pesé sur le débat. De la première à la 80e minute, Maxime n’a commis aucune faute.

Dans le jeu au pied, il a été impeccable alternant un jeu de pression, occupation et dégagement. Dans les coups de pied placés, il s’est offert un 100 % soit trois transformations, une pénalité. En seconde période, il a bien respecté les consignes de l’encadrement lequel a préconisé une stratégie de porter le ballon. Ces consignes, l’ex columérin les a respectées au pied de la lettre. Impeccable dans la distribution du jeu, l’animation offensive, il a toujours distillé la bonne information. « Sur un terrain de rugby, Maxime sait tout faire, il peut faire changer le cours d’un match. », le compliment vient de son ancien coéquipier à Colomiers et ex-vannetais, Christopher Hilsenbeck. Pour le prochain rendez-vous à la Rabine, Maxime est confronté à son ancien club. Après sa prestation XXL à Albert-Domec. On n’imagine pas une seule seconde, le RCV se passer de Maxime lors de la réception de Colomiers.