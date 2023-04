Exeter avait encore une petite chance de disputer les demi-finales de Premiership en fin de saison. Les Chiefs devaient réaliser une fin de saison parfaite pour intégrer le top 4 mais ont encaissé un très lourd revers samedi sur la pelouse de Leicester, à quinze jours d'affronter La Rochelle en Champions Cup.

Dur retour sur terre pour Exeter. Une semaine après leur qualification en demi-finale de Champions Cup, les Chiefs ont (très) lourdement chuté sur la pelouse de Leicester lors de la 22ème journée de Premiership. Une défaite 62-19 et neuf essais encaissés, en somme pas la meilleure préparation avant d'affronter La Rochelle en demi-finale de Champions Cup le 30 avril prochain.

Huit joueurs titulaires face aux Stormers étaient titularisés par le manager d'Exeter Rob Baxter. Ainsi, Jonny Gray, Christ Tshiunza, les frères Simmonds (Joe et Sam), Will Becconsall, Sean O'Brien et Tom Wyatt ont débuté la rencontre. Une liste qui peut être rallongée avec l'arrière Stuart Hogg, qui revient de blessure et qui a débuté sur le banc face aux Stormers, et l'ailier Olly Woodburn, qui a écopé d'un carton rouge. Son entraîneur, qui avait déjà pris position contre la sanction infligée à Zach Mercer en huitième de finale de Coupe des Champions, est allé encore plus loin sur ce sujet dans des propos relayés par The Rugby Paper. "Les cartons rouges détruisent le jeu. Chaque sanction que nous proposons dans le rugby consiste à retirer des joueurs du terrain. Nous faisons des choses étranges alors que d'autres sports ne pensent même pas à cela".

Une défaite inquiétante ?

Contrairement aux Rochelais qui avaient décidé de faire largement tourner pour la 22ème journée de Top 14 et la rencontre contre Bayonne (victoire 26-6), Rob Baxter comptait sur un certain nombre de ses cadres pour faire un résultat à Leicester. Parmi les joueurs importants qui n'étaient pas présents, on peut notamment citer le capitaine Jack Nowell, qui jouera d'ailleurs avec le Stade rochelais la saison prochaine.

Que les supporters maritimes ne se réjouissent pas trop vite, les Chiefs à Bordeaux dans quinze jours devraient être beaucoup plus compétitifs que sur la pelouse du Welford Road Stadium. Il n'empêche, encaisser plus de soixante points n'est jamais une bonne chose à quelques jours de disputer une demi-finale de Champions Cup.

Ashton dépasse les 100

En face, Leicester est dans une féroce lutte avec Sale pour tenter d'accrocher une demi-finale de Premiership à domicile. Cette victoire avec bonus offensif les rapproche des Sharks, qui ont deux points d'avance avec un match à plus à jouer.

Chris Ashton s'est régalé dans la défense d'Exeter pour inscrire ses 100, 101 et 102ème essai. PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

Un festival d'essais où Chris Ashton, qui a récemment annoncé la fin de sa carrière, a inscrit un triplé. Trois réalisations qui lui permettent de dépasser la barre des 100 essais en Premiership (102).