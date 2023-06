Relancé par deux victoires consécutives en Top 14 et fier de son comportement lors de son huitième de finale contre Exeter, le MHR veut effacer l’affront du match aller.

La défaite du match aller, concédée à Pierre-Fabre, avait laissé un goût amer aux Montpelliérains. Souvenez-vous : c’était le 8 octobre dernier, et le MHR avait perdu 26-13. Rien ne s’était passé comme prévu pour les Cistes, qui avaient été mis d’emblée sous pression par les Castrais qui menaient déjà 17-3 après vingt minutes de jeu et deux essais de Ryno Pieterse et Wilfrid Hounkpatin. Un écart trop conséquent pour être refait, d’autant que l’ouvreur castrais avait entretenu ce dernier par sa précision face aux perches avec trois pénalités passées en deuxième mi-temps. Surtout, cette défaite survenait une semaine après une cruelle défaite à domicile concédée face au Stade toulousain (17-19). Un revers encore aujourd’hui identifié comme un « tournant » dans la saison par le centre Thomas Darmon : « On aurait dû gagner ce match. Toulouse avait fait tourner, et cette défaite nous a plongé dans une dynamique négative de laquelle nous avons eu beaucoup de mal à sortir. Ce fut un vrai tournant de notre saison. » Darmon n’a pas tort. Après le voyage à Castres, les Cistes ont encore perdu à domicile contre Lyon (23-33) puis au Racing (38-31).

Darmon : « Cinq finales »

Depuis, les Héraultais ont redressé la barre. Comment ? En affichant un état d’esprit et une combativité irréprochables, comme ce fut le cas il y a deux semaines lors de leur match nul en huitième de finale de Champions Cup face à Exeter (33-33), qu’ils ont perdu au nombre d’essais inscrits : « Ce match, on ne l’a pas perdu. Mentalement, c’est important », martelait cette semaine le centre Thomas Darmon, qui était de cette bataille de Titan. « Depuis plusieurs semaines, on sent le groupe très concerné, et ce huitième de finale l’a prouvé. »

Avec quatre points de retard sur le RC toulonnais, dernier qualifié provisoire, les Cistes ont encore leur destin en main. Ils en sont conscients, et abordent le sprint final comme tel : « Ces cinq matchs, ce sera cinq finales pour nous. On a plus le droit à l’erreur, chaque rencontre va être très important. Ce week-end, on a pas le droit au faux pas contre Castres même si l’on sait qu’ils voudront gagner à tout prix. Notre motivation sera décuplée. » Le centre convoqué par l’encadrement du XV de France lors du dernier Tournoi ne se faisait que l’écho de son manager, Philippe Saint-André, qui martelait le même message quelques jours plus tôt : « Il nous reste cinq matchs de championnat, si l’on veut rester maîtres de notre destin on doit gagner les cinq. On a plus de joker. » Messieurs, c’est à vous.