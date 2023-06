Plombés par leur revers à domicile contre Toulon, les Lyonnais devront créer l’exploit à l’extérieur pour se maintenir dans les six. Dès ce dimanche à Toulouse ?

Un exploit sinon rien ? C’est un peu l’équation à résoudre avant cinq dernières journées à haut risque pour le Lou. Sa place dans les qualifiables ne tient qu’à un fil et est suspendue à une performance de choix ce dimanche, ou le prochain, à Bordeaux, depuis son revers à Gerland contre Toulon. Le problème est que le Lou a perdu quelques certitudes depuis son début d’année sur les chapeaux de roues, en même temps que des joueurs (Dylan Cretin, Davit Niniashvili, Josh Tuisova, entre autres), venus garnir une infirmerie déjà trop remplie.

Avec ou sans le puissant trois-quarts fidjien Josua Tuisova (cheville), ou Félix Lambey (épaule), tous les deux incertains, les Lyonnais vont devoir remettre le bleu de chauffe, retrouver de la stabilité en défense et en conquête, mais aussi de l’efficacité en attaque, et retenir les leçons données deux fois par les Toulonnais, qui se sont nourris des turnovers adverses. « Avoir la possession, c’est bien, mais il faut plus de pragmatisme, juge le manager, Xavier Garbajosa. Nous devons faire parfaitement les choses simples. Nous devons apprendre de nos erreurs. Chaque seconde, chaque minute d’un match est importante. Chaque intervention, chaque jeu au pied comptent. »

Faire un effort individuel et collectif

S’il est toujours difficile de juger deux performances à distance, dans une compétition différente, il y avait un monde d’écart, samedi dernier, entre la performance lyonnaise à Toulon et celle des Toulousains contre les Sharks… Si depuis quelques saisons, Lyon a pris la bonne habitude de rivaliser avec les Toulousains sur un match, la dynamique du moment n’est pas en faveur des Rhodaniens. « Avec La Rochelle, Toulouse est l’une des deux grosses équipes du championnat, et il n’y a jamais de bon moment pour les prendre, juge le coach. Cela ne va pas être une partie de plaisir. Si nous voulons rivaliser, nous devons chercher au plus profond de nous-mêmes pour chercher les petits pourcentages supplémentaires. En défense, nous avons replongé dans nos travers. Nous devons faire l’effort, individuellement et collectivement. »