Après une saison quasiment blanche en raison d’une blessure à un genou, Guillaume Ducat est maintenant décisif avec la Section Paloise.

La Section n’a gagné qu’un seul match de Top 14 sans Guillaume Ducat cette saison.C’était lors du déplacement à La Rochelle. Sinon, le deuxième ligne a été de tous les succès. Et ce n’est pas anodin au regard des dernières prestations du deuxième ligne béarnais, décisif lors des deux dernières victoires paloises.Face aux Racing 92, il a privé les Franciliens de précieuses munitions, volant pas moins de quatre ballons en touche alors que la pression des visiteurs était forte. Face à Bayonne, à Anoeta, Guillaume Ducat a encore été précieux pour forcer le destin, volant un ballon en touche que Clément Laporte transformait en essai sur le temps de jeu d’après. Entre ces deux faits d’armes, la Section avait perdu trois matchs de championnat auxquels il n’avait pas pu participer en raison d’une lésion à un mollet. Pourtant, l’ancien Bayonnais n’est pas du genre à tirer la couverture vers lui, même s’il est actuellement le deuxième meilleur preneur de balles en touche du championnat (90), mais aussi le deuxième meilleur contreur (12) : « Je me sens super bien et on se retrouve bien dans notre jeu, donc ça fait du bien. Bien sûr, je suis heureux d’avoir pu enchaîner des matchs cette saison, mais je suis content quand l’équipe tourne bien et nous avons encore beaucoup de boulot. C’est une saison faite de hauts et de bas mais nous continuons à travailler fort pour arriver à nous récompenser. »

Pour lui, cette saison lui a surtout permis de retrouver des sensations après la grave blessure au genou gauche qui ne lui a permis de disputer que quatre matchs pour sa première saison sous ses nouvelles couleurs. « On peut dire que c’est ma première saison avec la Section, car elle s’est arrêtée très vite l’an passé. Mais j’ai toujours été proche du groupe, j’ai toujours travaillé avec les gars. J’ai beaucoup bossé aussi sur la touche quand j’étais blessé. J’ai toujours fait partie de l’aventure. C’était bien même s’il est vrai que c’est mieux d’être sur le terrain. »

Fort dans la tête

Avec 861 minutes de temps de jeu en Top14, Guillaume Ducat peut même espérer battre son record sur une saison (1 013 minutes), établi lors de sa dernière année à Bayonne alors qu’il était dans les petits papiers de Fabien Galthié et jeune international (une sélection face à l’Angleterre à Twickenham lors de la finale de Coupe d’Automne des Nations). Encore une fois, Guillaume Ducat est en passe de revenir à son meilleur niveau alors qu’il avait déjà connu la même blessure au genou droit en 2019 mais aussi au genou gauche alors qu’il avait 17 ans.

« C’est dans la tête que ça se joue. J’ai eu des petits pépins mais j’ai toujours été fort mentalement et sérieux pour revenir à mon meilleur niveau à chaque fois. J’ai toujours réussi à le faire. Je sais que j’ai encore des progrès à faire et j’y travaille tous les jours. Le jeu aérien est mon gros point fort, mais je peux m’améliorer dans les tous les autres secteurs. » Et ainsi devenir encore plus décisif avec la Section paloise qui a besoin de son porte-bonheur en cette fin de saison.