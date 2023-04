Après l'affrontement marquant face aux Saracens le week-end dernier, La Rochelle va forcément devoir adapter un peu son équipe au gré des pépins physiques. Pour la réception de Bayonne, l'AFP révèle que Will Skelton et Gregory Alldritt ne font pas partie du groupe, alors que Pierre Bourgarit est incertain.

Fin de la parenthèse enchantée et retour au Top 14 pour La Rochelle. Qualifiés pour les demi-finales de Champions Cup après des victoires face à Gloucester et les Saracens, les hommes de Ronan O'Gara retrouvent le championnat de France pour y affronter Bayonne à Marcel-Deflandre. Bien placés dans la course au top 6, les Maritimes profitent de cette réception pour adapter quelque peu leur effectif, entre les blessures et les vacances de certains. C'est ainsi que, comme le rapporte l'AFP, Will Skelton et Gregory Alldritt ne seront pas dans le groupe ce week-end.

Le géant deuxième ligne a subi une commotion cérébrale face aux Sarries et devrait être indisponible. Quant à l'international Français, il a pu bénéficier d'une semaine de congé, alors qu'il avait enchaîné les matchs depuis le Tournoi des 6 Nations. En plus des deux colosses, Pierre Bourgarit pourrait lui aussi manquer la réception de l'Aviron. Blessé aux adducteurs, il est incertain. Le pilier gauche Thierry Paiva est, par contre, de retour après sa blessure à l'épaule.