Oscars Midol : Colomiers mis à l'honneur le jeudi 20 avril, inscrivez-vous pour cette soirée d'exception

Colomiers rugby va faire l’objet d’une soirée des Oscars Midi Olympique, jeudi prochain au stade Michel-Bendichou. Thomas Girard, Yann Peysson et Alexis Palisson seront célébrés.

Ce jeudi 20 avril aura lieu à Colomiers une célébration en l’honneur de Colomiers rugby. Les Oscars Midi Olympique font une halte dans la cité haut-garonnaise pour récompenser un club qui continue de performer dans un championnat toujours plus compétitif qu’est celui de Pro D2, et ce malgré le neuvième budget de la poule. C’est une petite prouesse que réalisent joueurs, staff, bénévoles et dirigeants dans ce club familial de figurer aussi bien face à des grosses cylindrées prêtes à accéder à l’élite. Au stade Michel-Bendichou, en présence d’Alain Carré, président du club, et Jean-Michel Baylet, président-directeur général du groupe La Dépêche du Midi, seront mis à l’honneur plus spécialement Thomas Girard, Yann Peysson et Alexis Palisson. Le premier est arrivé de Massy en 2018 et s’est tout de suite imposé dans l’effectif columérin. Adroit buteur, il est l’un des meilleurs artificiers du championnat avec 88,4 % de réussite face aux perches. Le Manosquin est aussi rassurant sous les ballons hauts et pertinent dans ses relances. C’est tout naturellement qu’il va recevoir l’Oscar Midi Olympique.

La longévité de Palisson

Le deuxième est plus jeune mais représente la qualité de la formation et de la transmission columérines. Yann Peysson a commencé le rugby à l’âge de 5 ans à Colomiers, poussé par son père Stéphane, brillant troisième ligne. L’ironie du sort veut qu’il évolue depuis la saison dernière avec Victor Moro et Mathis Galthié : leurs trois pères ont joué ensemble au début des années 2000 ! Sélectionné chez les moins de 20 ans français, le numéro 8 démontre rapidement des facultés à franchir et à passer les bras. Cela lui permet d’intégrer rapidement la rotation columérine, avant de percer lors de la saison dernière. Son recrutement par le Castres olympique pour le prochain exercice est révélateur de son potentiel. Il est l’Oscar Espoir de cette soirée.

Enfin, est-il bien utile de présenter Alexis Palisson ? Sa carrière est remarquable puisqu’il a su durer au plus haut niveau entre Brive, Toulon, Toulouse ou Lyon. Surtout, le spécialiste des coups de pied le long de la ligne s’est illustré avec le XV de France, puisqu’il a même disputé la finale de la Coupe du monde en 2011 face aux All Blacks. Ses 35 ans n’ont pas altéré sa vitesse ni sa détermination. Il est d’ailleurs l’auteur d’une saison convaincante avec Colomiers. Le trois-quarts aile recevra l’Oscar Honneur pour l’ensemble de sa carrière.

