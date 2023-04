Comme annoncé en février dernier, le Stade de France sera en travaux au moment de jouer le Tournoi des 6 Nations 2024. Un énorme manque à gagner pour les caisses de la Fédération française de rugby.

Jeux Olympiques obligent, le Stade de France fermera ses portes à toutes les compétitions sportives à compter de décembre 2023 et ce pour une durée de 7 mois. Pas de France-Irlande (02 février), ni de France-Italie (25 février) et encore moins de France-Angleterre (16 mars) dans l'habituel antre des Bleus, qui, fort de ses 80 000 places, représente un avantage financier énorme les jours de matchs. "Le manque à gagner pour un match du Tournoi sera de l'ordre de 2 à 2, 5 millions d'euros par match" a déclaré ce matin le président intérimaire de la FFR, Alexandre Martinez, entendu à la commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication.

Marseille et Lyon en solutions de replis ?

Au total, la Fédération perdrait l'occasion de gagner entre 6 et 7,5 millions d'euros pour les trois matchs. Une perte financière considérable dans le budget de la fédération, qui s'élève aux alentours de 130 millions d'euros par saison. Cependant, une compensation pourrait être négociée avec le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, ainsi qu'avec les instances actuellement en charge du Stade de France.

La FFR a d’ores et déjà pensé aux stades qui pourraient remplacer les rencontres ayant habituellement lieu au Stade de France : le Stade Vélodrome de Marseille et le Groupama Stadium de Lyon sont fortement pressentis, proposant respectivement 67 000 places et 59 186 places.