Le centre international anglais Manu Tuilagi devrait rester à Sale la saison prochaine. Si aucun accord n'a encore été trouvé entre le club et le joueur, le directeur du rugby a bon espoir de voir son puissant trois-quarts prolonger l'aventure. À moins qu'une offre de dernière minute n'arrive de France ou du Japon...

Manu Tuilagi va-t-il prolonger l'aventure avec Sale ? Le centre international anglais (50 sélections) est engagé avec le club de Premiership depuis plus de deux saisons. Les Sharks ont récupéré une marge de manœuvre financière, notamment après le transfert du talonneur Ewan Ashman pour Édimbourg, et le club peut désormais proposer une prolongation à Tuilagi.

L'ancien joueur de Leicester aimerait rester à Sale comme l'a confirmé le directeur du rugby Alex Sanderson dans plusieurs médias britanniques, qui a précisé que les discussions allaient dans le bon sens. "Je ne peux pas encore confirmer, mais c'est plus proche que jamais. C'était assez désespéré il y a six mois quand les choses n'étaient pas sous notre contrôle. Mais nous le voulons et il veut rester."

Une première offre "insultante"

Après une première offre que le directeur du rugby de Sale a lui-même qualifiée "d'insultante" pour le joueur (environ 70 000 livres sterling), les négociations ont repris entre les deux parties. "Nous n'avions pas d'argent puis nous en avons eu un peu et maintenant nous en avons deux fois plus, a précisé Alex Sanderson au site Rugbypass. Je sais qu'il veut rester donc c'est juste la question de savoir si sa famille peut survivre et combien il est prêt à sacrifier."



Le directeur du rugby des Sharks veut rester prudent quant à l'issue du dossier, la menace qu'un club français ou japonais entre dans l'équation au dernier moment reste possible : "Les Français sont toujours en retard pour proposer des contrats, le Japon aussi. On ne peut pas écarter un autre facteur qui pourrait venir affecter tout le travail que nous avons fait." D'après The Rugby Paper il y a quelques semaines, le joueur était en contact avec les Tokyo Sungoliath où Eddie Jones, l'ancien sélectionneur du XV de la Rose garde une influence en tant que consultant.

"Manu (Tuilagi, 31 ans), qui arrive à la fin de sa carrière, veut que sa fin soit mémorable. Il veut faire le bon choix de vie, pas seulement le bon choix financier. Nous en avons longuement discuté. C'est une très bonne publicité pour le rugby en général de voir quelqu'un ne pas courir absolument après la livre sterling ou l'euro."



Sale est actuellement deuxième de la Premiership avec trois points d'avance sur Leicester. Les Sharks se déplacent sur la pelouse de Bristol vendredi soir et veulent aller chercher une demi-finale de championnat à domicile. Ils pourront bientôt compter sur le retour à la compétition de Tom Curry, qui s'était blessé avec la sélection anglaise lors du dernier Tournoi des 6 Nations.