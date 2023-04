L'entraîneur de la touche d'Oyonnax Alex Codling va rejoindre la Premiership et le club anglais de Newcastle la saison prochaine.

L'ancien joueur des Harlequins, des Saracens et de Montpellier, Alex Colding, va rejoindre la Premiership et le club de Newcastle la saison prochaine. Actuellement dans le staff d'Oyonnax, leader incontesté de la Pro D2, l'ex-international anglais (une sélection) va connaître un nouveau défi.

"Il y a beaucoup de talents dans l'équipe et notre travail comme entraîneur est d'aider les joueurs de toutes les manières possibles à continuer à se développer et à leur donner une réelle clarté sur la façon dont nous voulons jouer."

"J'ai regardé le dernier match de Newcastle contre Gloucester il y a quelques semaines lors duquel ils ont remporté une victoire malgré le fait qu'ils aient joué à14 pendant plus d'une heure, a encore expliqué Alex Codling sur le site du club. La façon dont ils se sont battus était incroyable et l'atmosphère sur le terrain cette nuit-là était fantastique. En tant que joueur et entraîneur, j'ai pu constater l'énorme passion des supporters pour le club et la différence qu'ils peuvent faire."

"Je veux continuer à aider Oyonnax"

L'entraîneur anglais accompagnera Oyonnax jusqu'à la fin de la saison. Actuellement largement en tête du championnat de Pro D2, les Oyomen sont déjà qualifiés pour les demi-finales. "J'ai hâte de commencer à travailler avec le staff et les joueurs des Falcons, mais en attendant, je veux continuer à faire tout ce que je peux pour aider Oyonnax à réaliser son rêve."

À lire aussi : Le championnat anglais déficitaire de plus de 40 millions d'euros

Le président de Newcastle a également réagi à la nomination de Codling : "Nous sommes ravis de l'accueillir. Nous traversons une période de changements importants et nous sommes très enthousiastes quant à l'avenir du club et à ce que nous pouvons accomplir tous ensemble." Newcastle est actuellement à la onzième et dernière position du championnat d'Angleterre. Les Falcons joueront aux Harlequins samedi lors de la 22ème journée de Premiership.