Les franchises sud-africaines ont été intégrées pour la première fois en Champions Cup et en Challenge Cup. Forcément, leurs conditions de trajet ont été un sujet récurrent de cette édition.

Ce lundi, le retour des Lions à Johannesburg donnait lieu à une vidéo dans laquelle on voyait deux deuxième ligne recroquevillés dans leur siège passer leurs jambes dans le couloir.

L'EPCR a un protocole de déplacement mis en place pour tous les clubs et pas seulement ceux d'Afrique du Sud. "Forcément, il s'est renforcé cette saison avec l'entrée en compétition des équipes sud-africaines mais il existait déjà. La volonté était d'éviter les allers-retours inutiles pour le bien-être des joueurs", dit-on chez les organisateurs des deux compétitions, qui disent avoir travaillé de manière étroite avec l'URC et… La fédération sud-africaine. Parce que dans le détail, si l'EPCR avait la responsabilité des clubs européens voyageant en Afrique du Sud, c'est la SARU qui gérait les déplacements des franchises sud-africaines en Europe.

Quand on regarde dans le détail, on se rend compte que les Bulls ont enchaîné deux déplacements en Europe en l'espace de deux semaines (matchs le 6 janvier chez les Dragons, le 20 à Lyon). Si on met de côté les matchs de phases finales dont l'organisation est logiquement plus délicate, le calendrier des phases de poule ne présente pas forcément des arrangements entre l'URC et les Champions Cup/Challenge Cup.

Un mois de janvier rocambolesque pour les Stormers

Pour la première journée de Champions Cup, les tenants du titre de l'URC ont dû faire un déplacement simplement pour aller à Clermont. Avant, ils recevaient les Dragons (URC) et la semaine d'après, les London Irish (Champions Cup). Le seul enchaînement "pratique" était celui du déplacement à Glasgow (URC) avant la troisième journée de Champions Cup chez les London Irish. Ensuite, ils rentraient au Cap pour affronter l'ASM avant de repartir en Irlande du Nord. Tout ça une semaine après l'autre...

Du classique pour les Sharks

Pour la première parenthèse "européenne", ils restaient au pays pour recevoir les Harlequins avant d'aller à Bordeaux. Mais le match d'URC suivant était contre les Lions à Durban. Mi-janvier, ils revenaient d'une défaite dans le Connacht pour recevoir l'UBB avant de repartir immédiatement en Angleterre affronter les Harlequins. Seulement là un arrangement a été fait avec le déplacement à Édimbourg dans le cadre de l'URC le 28 janvier.

En quart de finale de Champions Cup, les Sharks de Durban ont craqué en seconde période face à Toulouse (54-20). Icon Sport - Icon Sport

Les Lions sont les mieux lotis

C'est celui qui est le plus cohérent. D'entrée de jeu, la franchise était amenée à disputer ses deux premières journées de Challenge Cup à domicile, et ce après avoir reçu les Scarlets. Pour la deuxième fournée de phase de poules, ils se rendaient à Paris et chez les Dragons après s'être déplacé au Munster et avant d'être allé au Connacht. Une tournée européenne d'un mois qui a réduit les déplacements au minimum.