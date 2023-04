Baky écrit - "Toto", "la Warde", "Cyssou" : les surnoms des Français décryptés

Dans sa chronique hebdomadaire, Bakary Meïté revient sur les surnoms des joueurs français et notamment sur le capitaine du XV de France Antoine Dupont, brillant avec Toulouse face aux Sharks.

"Rholala il nous a encore sorti un gros match mon Toto !!". Si je me permets cet hypocoristique, c’est avant tout pour me sentir plus proche d’Antoine Dupont. En tant que Français, ancien joueur de rugby et supporter de l’équipe de France, j’ai envie qu’on m’associe à lui de près ou de loin. J’ai envie de faire partie de ce rugby qui gagne, de ce rugby offensif, ce rugby orgasmique même. Qui enchante nos samedis après-midi.

L’utilisation d’un surnom est très courante dans le rugby. Il caractérise une certaine proximité et nécessite souvent un contexte. Vu de l’extérieur, le surnom peut paraître enfantin, drôle, voire totalement incompréhensible. J’ai pris la liberté d’analyser un échantillon de surnoms des joueurs du XV de France qui jouaient les quarts de finale de la Champions Cup. Trouvé dans le domaine public qu’est Google, je m’en suis amusé. J’espère qu’ils ne m’en voudront pas trop de révéler des secrets largement éventés.

Revenons à l’hypocoristique et intéressons-nous à ses effets et à ses variétés. Il y a d’abord Cyssou, le surnom de Cyril Baille. Ici on est devant une apocope avec suffixation. C’est-à-dire qu’on a supprimé le segment de fin pour le remplacer par un suffixe qui peut sembler affectueux. On a gardé la première syllabe cy et ajouté le -ssou.

Pour son homologue du Stade rochelais Reda Wardi, les surnoms sont nombreux : La Rede, la Warde, Fryou. Pour les deux premiers, on fait face à une troncation comme pour Peate (Peato Mauvaka) de son prénom, et de son nom devant lesquels on ajoute un article défini qui vient souligner le surnom le faisant passer à la postérité.

Il en est de même pour Thibaud Flament surnommé la Flamme. Pour ce cas précis, la troncation entraîne une antonomase. Le mot flamme est utilisé comme un nom propre. Et l’on pourrait même considérer qu’il s’agit aussi d’un aptonyme tant le deuxième ou troisième ligne est en feu sur le terrain. Pour Fryou, dérivé de fry, frère. Une appellation très utilisée par l’intéressé. Là encore, on retrouve la suffixation qui exprime la tendresse.

Concernant notre Antoine Dupont national, son surnom Toto est hérité de l’époque où il faisait ses débuts au Magnoac FC. Il s’agit là d’un procédé bien plus complexe qu’il n’y paraît. Si vous m’avez suivi jusque-là, vous aurez aisément reconnu la combinaison aphérèse apocope. Mais ici, elle est agrémentée de la réduplication de syllabe. (An)to(ine) qui donne Toto. S’agissant de Thomas Ramos, dont le niveau de jeu actuel nous pousse à nous demander s’il ne sera pas le digne successeur de Josh Van der Flier pour le titre de meilleur joueur du monde, il répond au doux prénom de Sergio.

Comprenez Sergio Ramos, le joueur de football espagnol, qui joue au PSG. Un simple cas d’homonymie complète qui fait référence à un autre sportif mondialement connu. Si je voulais pousser le bouchon un peu plus loin, je dirais même qu’il est question d’homophonographie. Ils diffèrent par leur sens, mais s’écrivent et se prononcent de la même manière. L’un bute avec ses pieds et l’autre avec sa tête… Le plus souvent sur corner. Il n’y a plus qu’à espérer que tous les petits rugbymans qui ont pour patronyme Ramos se feront surnommer Thomas, Tom, Tommy, la Tomme, Toto, Tote, Mato, La Mate, Mama en référence à notre Thomas.