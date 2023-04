Les billetteries cartonnent pour les demies de Champions Cup, la deuxième ligne Manaé Feleu est forfait avec le XV de France féminin, des blessés du côté du Leinster mais aussi une prolongation au sein des All Blacks. Enfin, Capuozzo et Guitoune sont de retour à l'entraînement avec Toulouse. Découvrez les cinq infos du jour.

La billetterie pour les demi-finales de Champions Cup explose

Ce mardi 11 avril, la billetterie de La Rochelle - Exeter connaît un immense succès. Plus de 23 000 places ont déjà été vendues sur les 42 000 totales du Matmut Atlantique de Bordeaux. Si quelques couacs ont agacé les supporters rochelais ce matin, la fête devrait bien battre son plein le 30 avril prochain. Et c'est le même constat pour Leinster-Toulouse. En moins de 80 minutes, 20 000 billets étaient vendus pour prendre place dans les tribunes de l'Aviva Stadium de Dublin le 29 avril prochain. Au total, ce sont 22 000 tickets qui ne sont plus disponibles pour assister à ce Leinster-Toulouse. La saison dernière, 42 000 personnes avaient vu le Stade toulousain se faire corriger par ces mêmes Irlandais sur la pelouse de... l'Aviva Stadium (40-17). Si on fait le total, 45 000 places sont déjà vendues pour le dernier carré de cette Champions Cup 2023.

Ange Capuozzo et Sofiane Guitoune ont repris l'entraînement

Plusieurs bonnes nouvelles sont à souligner du côté du Stade toulousain. En effet, l'arrière ou ailier international italien Ange Capuzzo, touché aux omoplates et qui avait raté la fin du Tournoi des 6 Nations puis les huitièmes et quart de Champions Cup, a effectué son retour au jeu. Il a ainsi participé à la séance, certes allégée, normalement. Idem pour le trois-quarts centre Sofiane Guitoune, qui s'était blessé à un mollet il y a deux semaines et demi à Castres. Aussi absents ces derniers temps, le troisième ligne Théo Ntamack (main) et le demi de mêlée Martin Page-Relo (pied) sont revenus et sont disponibles.

Manaé Feleu forfait face à l'Écosse

La Fédération l'a annoncé dans un communiqué ce lundi après-midi, Manaé Feleu (Grenoble) est forfait pour le match face à l'Écosse dimanche. L'ensemble de la deuxième ligne française souffre un peu plus. Après le forfait de Madoussou Fall avant la compétition, c'est au tour de Manaé Feleu de renoncer. Excellente lors de la victoire en Irlande (3-53), la joueuse des FC Grenoble Amazones ne jouera pas le match face à l'Écosse, prévu ce dimanche à Vannes.

Ryan Baird et James Lowe incertains pour la demi-finale face à Toulouse

Après leur nouvelle démonstration face à Leicester (55-24), en quart de finale de Champions Cup, la province irlandaise accuse le coup de deux pertes majeures. Ryan Baird s'est blessé à l'épaule alors que James Lowe est sorti avec une blessure au mollet. Les deux hommes sont incertains pour la demi-finale face à Toulouse, le 29 avril prochain.

Samisoni Taukei'aho est le premier All Black à s'engager jusqu'à la Coupe du monde 2027

La fédération néo-zélandaise a annoncé la prolongation jusqu'en 2027 du talonneur Samisoni Taukei'aho. L'international aux 21 sélections est le premier joueur à s'engager avec les All Blacks pour le prochain cycle de quatre ans.