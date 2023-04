Toulouse et La Rochelle assurent, Ben Lam pisté par Castres... Les cinq infos du week-end

Les qualifications de Toulouse et La Rochelle en demi-finale de Champions Cup, la rumeur envoyant l'ailier montpelliérain Ben Lam à Castres, le parcours décevant des Bleus lors de l'étape à Singapour, l'affaire de la prolongation avortée d'Ezeala à Clermont ou encore la signature de Michael Ruru pour deux ans de plus à Vannes.

Ça y est, les quarts de finale de Champions Cup ont rendu leur verdict ! En plus des victoires du Leinster, se sont Toulouse et La Rochelle qui ont décroché leur billet pour les demi-finales de la compétition. À Marcel-Deflandre, les champions en titre qui l'ont emporté assez aisément, face aux actuels leaders de Premiership. Vainqueurs 24 à 10 au final, ils rejoignent les demi-finales, dans lesquelles ils joueront Exeter.

Dans l'autre affrontement qui sera particulièrement scruté le week-end du 29 et 30 avril, Toulouse et le Leinster se retrouveront pour une revanche de la demi-finale 2021-22. C'est encore une fois sur la pelouse d'Aviva Stadium de Dublin que les Irlandais recevront les Français. Les deux équipes ont fait forte impression dans le week-end : les Leinstermen ont terrassé Leicester (55-24), et les Toulousains ont dévoré les Sharks de Durban (54-20). Cet affrontement risque d'être de très haut-niveau...

À noter qu'en Challenge Cup, Toulon est le dernier club français en lice et recevra les Italiens de Benetton en demi-finale.

Arrivé cette saison, Ben Lam ne devrait plus être un joueur de Montpellier la saison prochaine. L'ailier Néo-Zélandais ne sera pas conservé par le MHR à l'issue de la saison et cherche actuellement un point de chute. Si un retour en Nouvelle-Zélande a été évoqué ces dernières semaines, Castres est désormais intéressé par l'ancien Bordelais, selon nos informations.

Pas de miracle pour l'équipe de France à sept. Les Bleus se sont inclinés 21-33 face aux Fidji lors de l'étape de Singapour. Malgré un essai dès la première minute de Jean-Pascal Barraque, les coéquipiers du Clermontois ont ensuite pris les vagues fidjienne en encaissant cinq essais, dont un doublé de Terio Tamani. Côté français, Varian Pasquet et Joachim Trouabal ont permis de réduire l'écart.

Qui dit vrai ? Ce samedi matin, Samuel Ezeala affirmait dans L’Équipe avait trouvé "un accord écrit" pour une prolongation de trois ans avec Clermont. Le jeune centre-ailier de l’ASM (23 ans) a également déclaré ne pas avoir apprécié la manière dont le club auvergnat a géré sa situation. Contacté par nos soins, Didier Retière affirme quant à lui "qu’aucun accord écrit n’a été signé. Il y a eu des échanges de mails, c’est tout. La volonté est de remettre un état d’esprit positif autour de l’équipe avec des joueurs engagés. Les discussions ne se sont pas forcément bien goupillées". Arrivé au club depuis l’Espagne en 2015, Samuel Ezeala a souvent été miné par les blessures.

Les bonnes nouvelles s'enchaînent à Vannes. Après une nouvelle victoire face à Soyaux-Angoulême (33-21), le club breton a officialisé ce dimanche la prolongation de Michael Ruru. Arrivé en prêt en provenance de Bayonne, le numéro 9 néo-zélandais restera deux saisons de plus en Bretagne. En manque de temps de jeu à l'Aviron, Michael Ruru s'est totalement relancé avec le RC Vannes. Depuis son arrivée à La Rabine, le Néo-Zélandais n'a pas encore connu le goût de la défaite. En six rencontres, Ruru est invaincu avec le club breton et a permis au RCV de se repositionner dans la lutte à la qualification.