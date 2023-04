Le 22 avril, Audois et Tarnais joueront la finale à Gilbert-Brutus.

La finale 2023 de la Coupe de France va opposer Carcassonne à Albi, le 22 avril prochain à Gilbert-Brutus. Une affiche dans l’ensemble logique puisque les deux formations dominent actuellement le championnat. Dimanche après-midi au stadium d’Albi, Carcassonne (le tenant du trophée) a dominé copieusement Avignon (46-14). En début de soirée, l’opposition entre Albi et Limoux a été plus équilibrée. Les Tarnais ont puisé au fond de leurs réserves pour s’imposer (34-28) et valider le billet pour la finale. Une finale dont la dernière participation remontait à la saison 2008 (Défaite face à Limoux en finale, 17-14). À ce stade de la Coupe de France, l’opposition entre Carcassonnais et Albigeois est inédite.

Adversaires de longue date

En revanche dans le passé, les deux finalistes ont été adversaires à trois reprises en finale du championnat. Trois finales qui ont été favorables aux Albigeois. Ces derniers se sont imposés en 1956 (13-5), 1958 (8-6) et 1977 (19-10). Une bonne raison pour les Carcassonnais de prendre leur revanche et de conjurer le mauvais sort.