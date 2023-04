Encore une fois élu homme du match face aux Sharks de Durban avec 29 points isncrits, Thomas Ramos marche sur l'eau en ce moment, au point d'être actuellement le meilleur joueur du monde ? Nos journalistes ont répondu à cette question dans le un contre un de la semaine.

Thomas Ramos n'en finit plus de faire parler de lui. Exceptionnel durant le Tournoi des Six Nations avec le maillot du XV de France sur les épaules, l'arrière du Stade toulousain a continué sur sa lancée en Champions Cup avec deux nouvelles prestations de très haut niveau face aux Bulls et les Sharks.

De quoi faire naître cette question : Ramos est-il actuellement le meilleur joueur du monde ? Pour cette question, nos journalistes ne sont pas d'accord. On vous laisse vous faire votre avis !