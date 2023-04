Le demi de mêlée de Toulouse Antoine Dupont a délivré quatre passes décisives face aux Sharks samedi. Auteur d'un match énorme, il est l'oscar de la semaine par Midi Olympique.

La scène était aussi drôle que révélatrice. Après la large victoire contre les Sharks (54-20), une question était posée à Antoine Dupont sur ses quatre passes décisives du jour. Réponse dans un grand sourire : "Je crois qu’il y en a un peu plus que quatre." Lui comptait aussi celle pour Romain Ntamack, lequel a inscrit le dernier essai des siens après un raid solitaire de quarante mètres. Et, pour l’ensemble de son œuvre, il s’agit évidemment de lui accorder. "L’idéal, c’est toujours que l’équipe marque, que ce soit moi ou un autre, a-t-il ajouté. C’est le même nombre de points."

Antoine Dupont a distribué les caviars face aux Sharks. Retour en vidéo sur les quatre passes décisives du capitaine de Toulouse. \ud83d\udcf9https://t.co/6QRhlklVHZ — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 9, 2023

Samedi, il a encore livré un récital et son aisance fut presque insolente. Surtout, dans la lignée du Tournoi des 6 Nations dont il a encore fini meilleur joueur pour la troisième fois - sans inscrire le moindre essai - et même meilleur passeur décisif, il a de nouveau prouvé combien il avait fait évoluer son jeu ces derniers temps. Toujours capable de réaliser des différences incroyables dès que le moindre espace s’ouvre devant lui ou de trouver des touches folles grâce à son jeu au pied largement au-dessus de la moyenne, il est surtout devenu spécialiste dans l’art de servir ses partenaires sur un plateau.

Déjà auteur de deux passes décisives face aux Bulls une semaine auparavant (et presque d’une troisième avec un coup de pied à suivre légèrement touché par un défenseur adverse dans l’en-but mais conclu par l’essai de Thibaud Flament), il fut diabolique devant les Sharks et a sorti toute la panoplie de passes : celle aveugle pour Arthur Retière, celle après contact pour Peato Mauvaka et deux retours intérieur pour Thomas Ramos, dont une offrande alors qu’il pouvait aller aplatir lui-même. Dupont en rigole : "J’ai donné à Thomas pour marquer entre les poteaux et favoriser la transformation, vu que le score était encore serré. Puis, je sais qu’il a le pied qui tremble parfois !" Le sens de l’humour ne gâche rien. Avec lui, le talent n’a décidément aucune limite.