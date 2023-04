Retrouvez l'intégralité de votre émission hebdomadaire Des Mauls et Débats. Ce dimanche, nos journalistes reviennent sur la géniale performance du Stade toulousain face aux Sharks de Durban, lors des quarts de finale de Champions Cup. La revanche de Toulon sur le Lou en Challenge Cup est aussi mentionnée. Enfin, il y a, en plus du prono, le coup de gueule sur les défenses sud-africaines.

Antoine Dupont, Romain Ntamack et Thomas Ramos ont réalisé un énorme match face aux Sharks. Le premier a livré quatre passes décisives, le second a inscrit 29 points et le troisième n'a commis aucune erreur. Ils ont éclaboussé ce quart de finale par leur talent. En demi-finale, ce sera une toute autre affaire car c'est à Dublin que les Hauts-Garonnais se déplaceront pour affronter le Leinster. Des Irlandais qui ont largement vaincu Leicester, champion d'Angleterre en titre, vendredi dernier. La mission s'annonce relevée.

Dans ce qui était une revanche de la dernière finale de Challenge Cup, le Rugby Club Toulonnais a écrasé Lyon samedi à Mayol. Les joueurs de la rade ont pu s'appuyer sur un énorme Baptiste Serin et un rayonnant Jiuta Wainiqolo. Les Toulonnais affronteront les Italiens de Trévise en demi-finale.