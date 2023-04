L'Amicale du Tournoi des 6 Nations ne se limite pas à organiser des déplacements de supporteurs du XV de France. Elle prépare une opération ambitieuse destinée aux Cadets, garçons et filles, demi-finales et finale se dérouleront en marge de la Coupe du Monde

Son rôle ne saurait se résumer à l'organisation de déplacements de supporteurs du XV de France. Elle prépare actuellement son opération "5000 cadets" pour associer une compétition de jeunes au tournoi planétaire. Fidèle à sa philosophie, elle s’adresse aux joueurs et joueurs qui ne jouent pas dans les championnats d’Elite pour leur offrir des expériences qu’ils n’auront pas si souvent l’occasion de connaître. Les garçons jouent sous la bannière de leur département, les filles sous celle des ligues.

L’Amicale du Tournoi des 6 Nations prépare elle aussi la Coupe du Monde. Michel Dubreuil

La compétition se déroule en trois phases, des qualifications régionales des demi-finales à Lyon, Nantes et Toulouse et une finale en Ile de France. Chez les Garçons, plusieurs départements sont déjà qualifiés : la Gironde, la Seine Maritime, le Pas de Calais, la Saône et Loire, l’Alsace (Bas Rhin et Haut Rhin), la Corse (Haute Corse et Corse du Sud), les Bouches du Rhône, le Gers, l’Indre et Loire et la Loire Atlantique. Les 3 derniers seront issues d’ Auvergne Rhône Alpes, d’ Ile de France et le troisième de Bretagne. Ils seront connus en avril. Ces équipes joueront donc les demi-finales de Toulouse, Lyon et Nantes en marge d’un des matchs de la Coupe du Monde auquel les jeunes assisteront.

Finale le 27 octobre en marge de la petite finale

Le jour de la Finale de Bronze à Paris le 27 octobre auront lieu les finales masculine et féminine, et tous les jeunes seront invités dans les tribunes du Stade de France. Cette journée donnera lieu à une vraie manifestation d'envergure sur un site de la région parisienne. Il accueillera toute une série d’animations. A cette grande grande fête participeront aussi des équipes étrangères, venues de Belgique et du Portugal par exemple. On y verra aussi des lycées agricoles à Nantes et Toulouse. On y rendra hommage aux grands blessés du rugby. Chez les filles, trois Ligues se sont déjà qualifiées pour les finales du 27 octobre.

Il s’agit de la Provence Alpes Côte d'Azur (qualifiée à Vichy), la Nouvelle Aquitaine (qualifiée à Saint Maixent) l'Ile de France (qualifiée à Villiers sur Marne). On rappelle que les filles jouent à dix. La récompense de cette compétition est toujours la même car elle va emmener à Cardiff la sélection gagnante pour les garçons et à un match du Tournoi en France pour les filles. L’organisation de cette généreuse opération s’est faite sous la houlette de Michel Dubreuil, infatigable président de l’Amicale, de Jean-Paul Valade, son bras droit, Philippe Marguin de la FFR, ou François Harant avec son équipe, très précieux sur les questions de l’organisation.