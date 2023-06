Pro D2 – Avec un effectif largement renouvelé, le leader du championnat a été chahuté ce vendredi 7 avril à Jean-Alric et s'est incliné 27 à 25 face à Aurillac lors de la 27e journée. Cette victoire assure le maintien des Auvergnats en Pro D2 la saison prochaine.

Après l’euphorie d’une qualification en demi-finale obtenue la semaine passée grâce à un succès étriqué face à Agen, le staff oyonnaxien avait décidé de faire souffler son effectif en effectuant 14 rotations dans son XV de départ pour affronter Aurillac ce vendredi 7 avril lors de la 27e journée. Les Cantaliens ont profité de ce remaniement d'effectif pour faire tomber le leader 27 à 25 et s'assurer le maintien en Pro D2 la saison prochaine.

En voulant préserver les organismes à quatre journées du terme pour se donner une chance de soulever un troisième trophée, les Oyomen se sont fait surprendre par une équipe auvergnate décomplexée qui, elle, n'avait plus grand-chose à jouer.

Dans une fin de match folle, le Stade Aurillacois s'impose avec un nouvel essai d' AJ Coertzen.

L'entame de match a été parfaite pour les Cantaliens dont le public s’était déplacé en masse pour voir le choc face au leader du championnat. En supériorité numérique après une succession de pénaltouches et l’expulsion de Fabrègue (9e), les hommes de Roméo Gontinéac gratifiaient leurs supporters d’un premier essai de la rencontre sur départ dans le fermé de Moala qui offrait à son demi de mêlée géorgien, Alania, sa deuxième réalisation de la saison.

Seul point noir de cette entame idéale, la blessure d’Aucagne. Repositionné à l’ouverture, Palmier transformait l’essai et permettait aux locaux de mener 7 à 0 après 10 minutes de jeu. Après une pénalité inscrite de part et d’autre, El Khattabi (13e) et Palmier (23e) se répondant face aux perches, Aurillac franchissait de nouveau la ligne d’en-but. Bousculé dans tous les secteurs de jeu, Oyonnax perdait une touche sur la ligne médiane et concédait un deuxième essai sur un jeu au pied de Gogoladze qui profitait d’un cafouillage de Treilles pour aplatir le ballon dans l'en-but (17-3, 26e).

Chahutés par le jeu décomplexé des Aurillacois qui ont beaucoup tenté, les Oyomen parvenaient enfin à mettre à mal la défense auvergnate après l’heure de jeu. Masterson écopait lui aussi d’un jaune pour des fautes répétitives de son équipe. Mais à 15 contre 14, le leader manquait par deux fois de franchir la ligne : d’abord sur ballon porté puis sur un en-avant de son pilier gauche devant les poteaux. L'équipe haut-bugiste s’en remettait alors à des exploits individuels et l’arrière des Oyomen leur permettait de rester dans le match en trouvant la faille juste avant la pause (17-10, 40e).

Doublé de Reybier

Au retour des vestiaires, l'ogre oyonnaxien retrouvait son appétit de victoire en concluant derrière la ligne un une-deux entre Reybier et El Khattabi. La transformation du demi de mêlée des visiteurs ramenait Oyonnax à deux unités (17-15, 47e). Avant de prendre l'avantage pour la première fois du match sur pénalité (18-17, 52e). Mais Aurillac ne lâchait rien et reprenait le score en profitant de l'indiscipline des Oyomen (20-18, 55e).

Comme dans le premier acte, les Auvergnats mettaient beaucoup d’intensité et Coertzen récompensait le gros travail de ses avants en aplatissant sous les poteaux le troisième essai des locaux (27-18, 64e). Mais à trop vouloir jouer, le SA se faisait châtier en contre sur un ballon arraché par l'inévitable Reybier, à l'origine des trois essais des Aindinois (27-25, 78e). Le score en restait là et Oyonnax qui payait son imprécision dans la zone de marque, à l'image de cet écran sur une touche à 10 mètres de l'en-but adverse dans les derniers instants de la rencontre, subissait sa sixième défaite de la saison.

Les Oyonnaxiens qui restaient sur trois matches compliqués (une défaite à Vannes, une victoire dans la douleur à Grenoble et un succès sur le fil face à Agen après avoir encaissé 26 points consécutifs en seconde période) ne se sont pas rassurés ce soir et vont devoir élever leur niveau de jeu entamer la phase finale. Avec 14 points d'avance sur le premier relégable à trois journées de la fin, Aurillac devrait, lui, se maintenir en Pro D2 la saison prochaine.