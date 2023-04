Ce vendredi matin, Matt Giteau a participé à un live sur la chaîne Twitch du Rugby Club Toulonnais. Celui qui a porté le maillot du RCT durant six saisons est revenu sur son passage sur la Rade. L'occasion de raconter, avec le sourire, le moment où l'international australien (103 délections) a découvert le pastis grâce à Frédéric Michalak. Le Wallaby n'en garde pas un très bon souvenir.

Matt Giteau a porté le maillot du RCT pendant six ans. Alors en plus de remporter de nombreux titres (le Champions Cup en 2013, 2014 et 2015 ; le Top 14 en 2014), l'Australien a eu le temps de découvrir les traditions varoises. Et pas toujours avec la même réussite que sur le terrain.

C'est lors de la saison 2011-2012 que Giteau débarque en France. Quelques jours plus tard, il découvre une des coutumes locales : le pastis, boisson alcolisée réputée dans la région. Et c'est Frédéric Michalak en personne qui fut à l'origine de cette découverte. Sur la chaîne Twitch du club rouge et noir, le centre finaliste des Coupes du monde 2003 et 2015 a expliqué ne pas en garder de bons souvenirs : "Fred m'a servi cette boisson. Il ma dit, tu vas voir, c'est bon. Au bout de 3 verres, j'étais mort. C'était horrible. Je n'aime pas ça. Je n'en ai plus jamais rebu."

Matt Giteau ne s'est pas arrêté là. Après le pastis, c'est le vin français qui a attiré les foudres de l'ancien joueur des Brumbies : "En France, je trouve le vin bizarre, surtout quand il est trop rouge. Pour moi, c'est dégueulasse." Que le monde viticole se rassure, Giteau préfère tout de même leur produit à la boisson jaune.

À la retraite depuis février

Considéré comme un des meilleurs joueurs du Monde pendant de nombreuses saisons, l'Australien a officiellement raccroché les crampons en février dernier. Après son passage au RCT, il avait rejoint le Japon pour évoluer sous la tunique des Suntory Sungoliath. Après quatre saisons au pays du soleil levant, il a terminé sa riche carrière aux États-Unis. Il a d'ailleurs remporté la Major League Rugby en 2021 avec Los Angeles. La finale face à Atlanta, disputée le 1er août, restera comme son dernier match officiel.

Niveau reconversion, le centre ou ouvreur se cherche encore. Pas pressé, il attend la bonne opportunité pour se lancer de nouveaux défis.