Le deuxième ligne des Saracens et du XV de la Rose a réagi en conférence de presse aux allégations de racisme envers Luther Burrell qui ont été confirmées par la fédération anglaise dans un rapport. Pour l'international, ce rappel est primordial et il en appelle à la responsabilité de chacun.

À quelques jours d'affronter le Stade rochelais en quart de finale de Champions Cup, l'international anglais a été appelé à réagir au racisme subi et dénoncé par Luther Burrell il y a quelques mois. Pour rappel, en juillet 2022, l'ancien international anglais déclarait dans le Daily Mail avoir subi du racisme au sein même de son club de Newcastle. Expliquant avoir été traité de "négro" et d'"esclave" par certains de ses coéquipiers, il affirmait que le racisme était omniprésent au cœur du rugby anglais. Après huit mois d'enquête, la fédération anglaise a rendu un premier rapport allant dans le sens du centre, tout en précisant ne pas avoir "suffisamment de preuves pour dire si ces allégations se sont produites au club" à l'exception du message WhatsApp d'un joueur "qui contenait un commentaire raciste". et d'ajouter "qu'il est plus probable que ces incidents se soient produits pendant la période où Burrell était avec les Newcastle Falcons".

En conférence de presse, Maro Itoje a pris la parole. Pour le deuxième ligne, "il est évident que ce n'est pas une situation idéale, ce n'est pas ce que nous voulons dans notre sport". "Comme toujours, nous devons nous efforcer d'être antiracistes et d'éradiquer cela de notre sport, de notre jeu et de nos vies." Les résultats de l'enquête de plusieurs mois font dire à la fédération anglaise que le racisme dans le rugby "prenait la forme de commentaires et de plaisanteries inappropriés ou discriminatoires de la part de coéquipiers, de joueurs de l'équipe adverse et d'entraîneurs." Des conclusions dont prend acte Maro Itoje qui rappelle "des améliorations", mais précise que "cela nous rappelle une fois de plus que nous devons continuer à nous attaquer à ce problème."

"La plupart des gens ne réalisent pas ce qu'ils disent"

En 2022, Maro Itoje avait déjà pris position, cette fois-ci contre le célèbre chant "Swing Low, Sweet Chariot" entonné à la gloire de la sélection anglaise mais dont les paroles - en l'occurrence écrites par un esclave indien et qui expriment l'espoir des esclaves de trouver un réconfort dans l'au-delà - avaient été dénoncées par le deuxième ligne. Questionné pour savoir si lui aussi avait subi des actes racistes au cours de sa carrière, Maro Itoje a répondu par la négation : "Je suppose que j'ai eu quelques expériences où les choses n'étaient pas exactement comme je l'aurais souhaité, mais je n'ai jamais senti que ma couleur de peau m'a freiné en termes de sélection, de jeu, et de la façon dont les entraîneurs m'ont perçu."

Il a aussi milité pour que chacun prenne conscience de la gravité de la situation : "La plupart des gens ne réalisent pas que ce qu'ils disent ou font est raciste jusqu'à ce que vous leur expliquiez réellement. Souvent, c'est après que vous avez eu cette conversation qu'ils réfléchissent à ce qu'ils ont dit… parce que le racisme est du racisme, quelle que soit l'intention derrière."

"Cela me permet-il de tourner la page ? Je crois que oui"

Luther Burrell, sans club depuis la saison dernière, a également pris la parole après la conclusion de l'enquête auprès de la BBC. "Cela a été difficile pendant huit à dix mois. J'ai d'abord été déçu par le manque de soutien manifesté par certains de mes pairs. C'était comme si mes commentaires étaient rejetés, comme si les gens avaient besoin de preuves. Maintenant que c'est sorti, les gens comprendront que je disais la vérité."

Luther Burrell avec les Barbarians ci-dessus, avait dénoncé des paroles racistes au sein de son club de Newcastle. PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

Deux personnes au moins d'après l'enquête, salariées du club de Newcastle, ont confirmé la version de Luther Burrell. "Cela me permet-il de tourner la page ? Je crois que oui, a poursuivi l'ancien centre international qui a connu 15 sélections avec le XV de la Rose. Nous pouvons, espérons-le, passer à autre chose et entraîner des changements. Je suis fier de ce que j'ai fait et du soutien que j'ai eu."

Bill Sweeney, le président de la RFU (Fédération anglais de rugby) a rendu hommage à Burrell "très courageux de se manifester et de partager ses expériences de racisme et de mépris de classe dans le jeu et (qui) bénéficie du soutien continu de l'Union. Nous devons être clairs sur le fait que le racisme, le mépris de classe ou toute forme de discrimination n'ont pas leur place dans le rugby et il était important, suite aux révélations de Luther (Burrell), de mener une enquête approfondie supervisée." Il a annoncé également avoir lancé un plan d'action aux côtés de la Premiership et de la RPA (association des joueurs) avec des formations dans le but de combattre ces fléaux : "La formation obligatoire impliquera tous les joueurs, entraîneurs et membres du personnel des clubs de Premiership - avant la fin de la saison." Suite aux conclusions de l'enquête, la Fédération anglaise n'a néanmoins pas estimé nécessaire l'ouverture d'une nouvelle enquête disciplinaire en estimant que cette dernière "a atteint ses objectifs".