Avec un Jérôme Bosviel de gala, Montauban bat Rouen avec le bonus et sort de la zone rouge

Pro D2 - L'US Montalbanaise continue son opération maintien en battant, dans sa Cuvette de Sapiac, le Rouen Normandie Rugby 38-16. Avec le bonus offensif en prime, les hommes de Pierre-Philippe Lafond sortent de la zone rouge et, surtout, passent devant leurs adversaires du soir au classement.

Ce vendredi soir, dans son antre de Sapiac, Montauban accueillait le Rouen Normandie Rugby dans le cadre de la vingt-septième journée de Pro D2. Pour les deux formations, cette rencontre, à quatre matchs de la fin de la saison régulière, revêtait une grande importance puisque les locaux, quinzièmes, avaient l'occasion de sortir de la zone rouge tandis que les visiteurs, douzièmes avec quatre points de plus, pouvaient s'en éloigner quasi définitivement. Tout était donc réuni pour assister à une rencontre sous pression et importantissime pour l'avenir des deux clubs.

Dans les contextes très tendus comme celui-ci, ce sont souvent des individualités qui font la différence. Cette rencontre en a été le parfait exemple avec la prestation XXL livrée par Jérôme Bosviel, le numéro 10 Montalbanais. Le jour de ses 33 ans, le demi d'ouverture arrivé à Sapiac en 2016 en provenance de Bourgoin-Jallieu a effectivement réalisé un récital. Dès les premières minutes, il allait passer la ligne d'en-but adverse à la suite d'une touche (7-0, 3e). Perçant au cœur de la défense rouennaise, tapant à suivre et récupérant le ballon dans l'en-but après un rebond favorable, il parvenait à aplatir et à enflammer les 6 102 spectateurs massés ce vendredi soir dans les tribunes de l'antre montalbanaise. Parmi eux se trouvait, d'ailleurs, Fabien Galthié.

Rouen y croit en deuxième période... avant l'ultime coup de génie de Bosviel

Sous les yeux du patron du XV de France, Jérôme Bosviel, donc, enchaînait ensuite en transformant son essai puis celui de son coéquipier Otar Giorgadze qui, quelques minutes plus tard, faisait de nouveau craquer la défense normande (14-3, 14e). Surtout, à la vingtième minute de jeu, le maître à jouer de l'USM, alors que son équipe n'arrivait pas à faire prendre Rouen de vitesse, se mettait, de près dans l'axe, en position de drop. Pour la cinquième fois de la saison, le meilleur buteur de la Pro D2 passait un drop et permettait à Montauban de prendre 14 points d'avance (17-3, 20e). À ce moment-là de la partie, on se demandait bien comment les Rouennais allaient pouvoir éviter la déculottée et une bien mauvaise opération au classement.

À la pause, après une fin de première période meilleure, les Lions étaient menés 17-6 et c'est au retour des vestiaires qu'ils parvenaient à montrer les crocs. Après une pénalité de Peter Lydon (17-9, 46e), l'écart n'était plus très élevé et, même si Bastien Guillemin, pour Montauban, inscrivait son dixième essai de la saison (24-9, 52e), Rouen pouvait encore y croire à l'heure de jeu après la réalisation de Samuel Maximin (24-16, 59e). Surtout, à ce moment du match, Sapiac semblait ne plus être totalement concentré et le RNR multipliait les belles situations dans le camp tarn-et-garonnais. Cependant, alors que les Rouennais poussaient, Peter Lydon, en bout de ligne non loin de la médiane, se faisait intercepter une passe par... Jérôme Bosviel. Insolent de malice, de réussite et de vista ce vendredi, il allait, en solitaire, inscrire son deuxième essai du soir, actant la victoire des siens et redonnant le bonus offensif à son équipe (31-16, 67e).

Sapiac sort de la zone rouge avec ce match, mené par un grand nulméro 10, et devant 6102 Sapiacains. À nous tous: BRA-VO!#AllezSapiac #USMRNR pic.twitter.com/J02IMumMw8 — USM Sapiac (@UsmSapiacRugby) April 7, 2023

Finalement, après un dernier essai inscrit par le capitaine Fred Quercy après la sirène, l'US Montalbanaise s'imposait 38-16 avec le bonus et grimpait, d'un coup, de la quinzième à la douzième place du classement. Défait à Agen, c'est Carcassonne qui récupère cette place de relégable à quatre longueurs de Sapiac, qui se donne un immense bol d'air. Rouen, lui, ne compte plus que trois points de marge sur le quinzième et va également devoir cravacher pour sauver sa peau en Pro D2. Vendredi prochain, dans le cadre de la vingt-huitième journée de Pro D2, Montauban se déplacera d'ailleurs sur la pelouse de Mont-de-Marsan tandis que Rouen jouera à Colomiers.