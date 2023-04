De retour de Capbreton, où il avait poursuivi sa rééducation pendant quelques jours, l’ailier des Bleus Gabin Villière a couru en compagnie de Sandrine Agricole, en marge du groupe varois qui a préparé le quart de finale de Challenge Cup contre Lyon. Une bonne nouvelle pour Toulon qui connaît des péripéties à l’aile.

Son sourire a illuminé la pelouse du RCT Campus. Le long de la ligne de touche, Gabin Villière, victime d’une fracture du péroné le 1er février dernier lors de la préparation du Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, a recommencé à courir sous les yeux de ses partenaires. Des allers-retours incessants stoppés par Sandrine Agricole, ex-élément de l’équipe de France féminine et devenue kinésithérapeute dans la maison Rouge et Noir.

Face à la presse, Franck Azéma a donné des nouvelles de son protégé. "Tu vois quand il est down ou bien (rires). Là, on n'a pas besoin d'en parler. Ce n'est pas un mec qui triche. Il a bien bossé à Capbreton, il se sent très bien. Maintenant, il a appris du passé." C’est-à-dire ? "Il doit maîtriser le tempo de son retour. Il n’a pas de douleurs pour l’instant, et c’est une bonne nouvelle. Il y a quelques mois, il a serré les dents quand il avait mal. Aujourd’hui, c’est plutôt positif."

Ce mardi matin, Franck Azéma et Pierre Mignoni ont procédé à une mise en place, avec quelques enseignements à tirer.https://t.co/BcjTjfUbaj — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 4, 2023

Lors de sa blessure, Gabin Villière avait annoncé un retour d’ici la fin avril. "On ne veut pas accélérer le processus, a temporisé le manager du club varois. On voit que les sensations sont bonnes, mais on ne se fixe pas de date. Encore plus avec Gabin, qui est un garçon pressé. Il a une belle capacité de récupération. Mais, on se doit d’être sérieux avec lui." L’intéressé, au début du mois de mars, avait confié également ne pas vouloir prendre le moindre risque sur une cheville fragilisée par plusieurs opérations sur les deux dernières saisons. "On va faire attention, les délais sont allongés pour être certain de revenir à 100%. L’objectif est de ne pas mentir au groupe et de revenir avec toutes mes capacités."

"Gabin, c’est un mec qui revient de très loin"

Il n’y avait pas que Franck Azéma qui était heureux d’évoquer le cas Gabin Villière, un membre très apprécié du groupe Rouge et Noir. Passé avant Franck Azéma, Teddy Baubigny a relevé la force de caractère du natif de Vire. "Il était heureux, ravi. Gabin, c’est un mec qui revient de très loin. Depuis son retour, on sent qu’il veut revoir tout le monde, rigoler avec le groupe, et surtout partager. Il court sur le terrain, sans douleur. C’est de bon augure."

Vainqueur du Grand Chelem l’an dernier avec "casque rouge", Charles Ollivon, qui en connaît un rayon sur les blessures de longue durée, est resté dans la mesure. Comme s’il ne voulait pas porter la poisse à l’ex-Rouennais. "Je lui souhaite que du bonheur. Gabin, il va revenir. J’en suis sûr." Toulon en a besoin : en plus de Kolbe, victime d'une entorse à la cheville, Jiuta Wainiqolo a eu une alerte à l'entraînement de cet après-midi. Le Fidjien est sorti avec la cheville droite glacée.

Villière s’en donne en tout cas tous les moyens comme l’a confirmé Franck Azéma. "Il était là ce matin à 7 heures. Il a fait des skills avec Michalak. Il a envie, il a faim. Il est en train de vivre une saison blanche (deux matchs de Top 14 pour 142 minutes de temps NDLR). S’il peut mordre, il va le faire à 200%. C’était dur cette saison, mais elle peut encore se finir avec un truc énorme au bout. Il peut amener un boost à l’équipe." Et au XV de France, avec dans la mire, bien évidemment, la coupe du Monde. À date, Gabin Villière est dans les temps.