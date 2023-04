Ces derniers jours les rumeurs vont bon train quant à l'avenir de l'ancien président de la Fédération française de rugby. Plusieurs médias annoncent Bernard Laporte comme consultant du XV de France pendant la Coupe du monde 2023. Des informations que l'ancien sélectionneur a démenties via son compte twitter.

Après avoir présenté sa démission de la présidence de la FFR à la fin du mois de janvier, Bernard Laporte n'a depuis plus de fonctions à proprement parler dans le monde ovale. Depuis ce départ provoqué par sa condamnation pour corruption et trafic d'influence, Laporte reste pour autant très proche du staff du XV de France et des joueurs. Lors de la victoire face à l'Angleterre dans le dernier Tournoi des 6 Nations, Fabien Galthié, avait d'ailleurs tenu à lui adresser quelques mots : "Ce soir, j'ai une pensée spéciale pour Bernard Laporte. Il faut partager cette victoire avec tous les gens qui nous accompagnent dans les très bons moments comme dans les moments difficiles. C’est le moment de partager, de donner un sentiment collectif à ce grand bonheur", affirmait le sélectionneur des Bleus.

Laporte : "Il n’y a aucune raison de modifier ce staff"

Ce mercredi, le Parisien annonçait que l'ancien patron du rugby tricolore pourrait intégrer le staff du XV de France en tant que consultant pour la Coupe du Monde 2023. Un poste qui permettrait à Bernard Laporte d'accompagner les Bleus au quotidien. Mais cette théorie semble avoir été balayée par Bernard Laporte qui a démenti l'information dans la soirée. Interpellé par un internaute sur Twitter, l'ancien entraîneur de Toulon affirme : "Avec Fabien Galthie, j’ai construit un staff de 30 personnes qui œuvre depuis 4 ans. Les résultats parlent d’eux-mêmes : plus de 80% de victoires, grand chelem, plus longue série d’invincibilité de l’histoire du XV de France… Il n’y a aucune raison de modifier ce staff."

Voilà qui est clair pour Bernard Laporte qui malgré ses relations privilégiées avec Fabien Galthié et ses hommes, ne semble pas vouloir interférer dans le travail déjà mis en place par le staff. En tout cas, il écarte aujourd'hui, la possibilité d'un rôle de consultant auprès des Bleus pour la Coupe du monde 2023.