Nevers prive Colomiers du top 6, Carcassonne créer la surprise à Agen, Biarritz et Provence s'imposent, Vannes poursuit sa série, Oyonnax invincible, Montauban et Grenoble ne laissent rien à Rouen et Mont-de-Marsan... Voici nos pronos pour la 27e journée de Pro D2.

Nevers - Colomiers

Après leur acte manqué face à Mont-de-Marsan le week-end dernier, Colomiers se devra de renouer avec la victoire s'il veut accéder au top 6 et se maintenir. En déplacement à Nevers, les Columérains devront garder la tête froide et tenter d'arracher le bonus défensif en cas de défaite, pour s'assurer de limiter les dégâts. Les hommes de Julien Sarraute ont toutes les cartes en mains pour y parvenir. De son côté, Nevers ne devrait rien laisser aux visiteurs du jour. D'autant plus que le combat pour cette 6ème place se jouera chez eux.

Notre pronostic : victoire de Nevers, bonus défensif pour Colomiers

Agen - Carcassonne

Une victoire à domicile qui paraît écrite d'avance pour Agen. Mais Carcassonne, 14ème au classement, cherche à tout prix à s'éloigner du bas de tableau. Victorieux de Biarritz, les Audois tenteront de confirmer la tendance face à une équipe d'Agen plus confortable (5ème au classement) mais victime de deux défaites consécutives. Tombés face au leader vendredi, les Agenais tiennent à se maintenir et pourquoi pas raccrocher avec le top 3. Carcassonne pourrait cependant créer la surprise. Reste à Agen de ne pas décevoir son public.

Notre pronostic : victoire de Carcassonne

Biarritz - Béziers

C'est la rencontre du ventre mou. Biarritz est sans doute bien remonté de ses 3 dernières défaites et n'a aujourd'hui plus le droit à l'erreur si il veut se qualifier. Les hommes de Matthew Clarkin se doivent de gagner face à Béziers, avec un bonus pourquoi pas. Le parc des sports d'Aguiléra devrait bouillonner vendredi soir car Béziers ne fera pas le déplacement pour rien. Confortés jusqu'à leur défaite face à Vannes, les Biterrois devraient arriver en Pays Basque plus revenchards que jamais.

Notre pronostic : victoire de Biarritz

Provence Rugby - Massy

Provence devra rester régulier vendredi soir ! Les Provençaux ne peuvent pas se permettre de tomber à domicile face à la lanterne rouge du championnat. Les hommes de Mauricio Reggiardo se doivent d'entamer la rencontre sur les chapeaux de roues pour se conforter dans le match. Une victoire leur permettra d'assurer le maintien et pourquoi pas se rapprocher des qualifications. De son côté, il n'y a plus rien à faire pour Massy, si ce n'est un miracle. Dernier au classement, il lui faudrait une victoire à Aix avec bonus offensif et une défaite de Montauban, juste devant au classement, pour espérer sortir la tête de l'eau à quatre journées de la fin.

Notre pronostic : victoire de Provence Rugby

Vannes - Soyaux-Angoulême

Vannes raffle tout depuis 5 matchs et tentera bien de confirmer la tendance dans son antre. Jean-Noel Spitzer et ses hommes visent aujourd'hui les phases finales et devront s'assurer une nouvelle victoire pour atteindre cet objectif. Mais Soyaux-Angoulëme, bien que 13ème, est parvenu à créer la surprise plusieurs fois cette saison. D'autant plus que les Charentais étaient venus à bout de Vannes (31-30) à l'occasion de la première journée de championnat.

Notre pronostic : Victoire de Vannes, bonus défensif pour Soyaux-Angoulême

Aurillac - Oyonnax

C'est au tour d'Aurillac de recevoir le leader du championnat. Les Cantaliens qui s'enfoncent dans le ventre mou du championnat depuis plusieurs journées risquent forcémment d'avoir du mal à rivaliser avec la bête noir de cette saison de Pro D2. Les hommes de Roméo Gontineac ont actuellement 10 points de retard sur le top 6 à 4 journées de la fin... Bien que généralement en confiance dans leur antre, difficile d'imaginer une victoire des locaux ce vendredi.

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax

Montauban - Rouen

Ce match sera ô combien important dans la lutte pour le maintien qui se resserre journées après journées. Montauban doit impérativement sortir de la zone rouge quand Rouen n'a pas d'autre choix que de grappiller un maximum de points pour s'éloigner de cette course au maintien. Les Rouennais ne sont qu'à 4 points de Montauban (premier relégable) et ne sont pas encore sauvés.

Voilà tout l'enjeu de ce match. Mais grâce à la bonne dynamique de l'USM ces derniers temps, avec deux victoires consécutives dont une à Agen, Fred Quercy et ses coéquipiers devraient avoir de quoi s'imposer ce week-end.

Notre pronostic : victoire de Montauban

Grenoble - Mont-de-Marsan

C'est le choc du haut de tableau de cette 27ème journée de Pro D2. Grenoble reçoit une équipe de Mont-de-Marsan qui reste sur deux succès consécutifs et qui compte bien accrocher une deuxième place, synonyme de demi-finale à domicile. Mais la tâche ne sera pas si simple pour les visiteurs du jour qui se déplaceront dans un antre bien gardé. Dans un match très probablement fermé, on imagine tout de même une victoire de Grenoble.

Notre pronostic : victoire de Grenoble, bonus défensif pour Mont-de-Marsan