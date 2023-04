Le centre ou ailier d'Aurillac Elijah Niko n'a plus foulé les pelouses de Pro D2 depuis la rencontre face à Grenoble début mars. Officiellement en congé maladie, la Montagne révèle ce jeudi que le Néo-Zélandais serait en fait mis au frigo après s'être rendu coupable d'un comportement "intolérable". Niko aurait "pété un plomb" en s'en prenant physiquement à un membre du staff.

Titulaire indiscutable d'Aurillac depuis le début de la saison, le puissant Elijah Niko n'est plus apparu sous le maillot d'Aurillac depuis le match en retard disputé à Jean-Alric, face à Grenoble, il y a plus d'un mois. La raison invoquée par le club et son président, Christian Millette, serait un congé maladie, comme le rapporte ce jeudi La Montagne. Mais le quotidien régional révèle aussi d'autres informations, beaucoup plus à charge contre le centre néo-zélandais. Ce dernier s'en serait pris phyisiquement à un membre de son propre staff après la défaite contre Grenoble et n'a, depuis, plus participé aux séances d'entraînement et donc aux matchs du Stade aurillacois. Dans le vestiaire, il aurait été retenu par trois des avants de l'équipe. Pendant le match déjà, Niko aurait eu des mots déplacés envers ce même membre du staff, après avoir reçu des consignes de sa part.

"Il doit forcément y avoir une sanction"

"Il a clairement pété un plomb", ont confié à La Montagne plusieurs témoins. De nombreux joueurs du groupe qualifieraient son geste "d'inacceptable". Un cadre de l'équipe aurait même lancé : "Il doit forcément y avoir une sanction. Est-ce qu’il ne doit plus rester au club ? Ce n’est pas à moi en tant que joueur de le dire. Mais être au frigo jusqu’à la fin de saison et avec une sanction financière, ça me paraît un minimum". Pour plusieurs joueurs, il serait même impossible d'imaginer Niko réintégrer le groupe.

Ce dernier, qui aurait été reçu au moins une fois par son président depuis les faits, a envoyé un message pour s'excuser auprès de la direction, mais n'aurait toujours pas eu de confrontation directe avec le staff. Malgré la gravité des faits relatés, il est aussi possible que le centre ne soit pas licencié. Le joueur a signé une prolongation de contrat de trois ans il y a quelque mois et pourrait bénéficier d'une seconde chance. Affaire à suivre.