Le maillot du XV de France pour la Coupe du monde, le retour à la course pour l'ailier Gabin Villière, l'annonce de la fin de carrière de Nemani Nadolo, la prolongation de Julien Puricelli à Lyon ou encore Toulouse et La Rochelle qui pourraient jouer au Matmut-Atlantique de Bordeaux... Voici les cinq infos de ce jeudi.

Le nouveau maillot de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2023 qui aura lieu du 8 septembre au 28 octobre prochain, est enfin connu ! La fédération française de rugby et l'équipementier officiel du XV de France, ont dévoilé ce jeudi, la tunique officielle des Français pour le prochain Mondial en France. Dans un communiqué de presse, l'équipementier Le Coq Sportif et la FFR se félicitent de cette nouvelle tunique, et décrivent le nouveau maillot : "le maillot se pare d’un nouveau bleu, celui de notre drapeau. Un choix fort en cette année de Coupe du Monde de Rugby pour le XV de France, derrière qui tout un peuple continuera de s’unir. Cette nouvelle teinte donne de l’élégance et de la profondeur à ce maillot statutaire, là où le bleu cobalt, présent en touches, vient rappeler l’héritage des maillots historiques."

Gabin Villière a repris la course avec Toulon

De retour de Capbreton, où il avait poursuivi sa rééducation pendant quelques jours, l’ailier des Bleus Gabin Villière a couru en compagnie de Sandrine Agricole, en marge du groupe varois qui a préparé le quart de finale de Challenge Cup contre Lyon. Une bonne nouvelle pour Toulon qui connaît des péripéties à l’aile. Face à la presse, Franck Azéma a donné des nouvelles de son protégé. "Tu vois quand il est down ou bien (rires). Là, on n'a pas besoin d'en parler. Ce n'est pas un mec qui triche. Il a bien bossé à Capbreton, il se sent très bien. Maintenant, il a appris du passé." C’est-à-dire ? "Il doit maîtriser le tempo de son retour. Il n’a pas de douleurs pour l’instant, et c’est une bonne nouvelle. Il y a quelques mois, il a serré les dents quand il avait mal. Aujourd’hui, c’est plutôt positif."

Nemani Nadolo va mettre un terme à sa carrière. À 35 ans, le puissant ailier rangera les crampons à la fin de la saison comme il l'a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux. Joueur des Warathas cette saison après avoir quitté Leicester, le colosse fidjien dit stop. "2023 marque la fin de ma carrière rugbystique, a-t-il expliqué. Quand j'ai signé mon premier contrat professionnel en 2008, je n'aurais jamais pensé, même dans mes rêves les plus fous, que j'aurais l'opportunité de vivre une telle aventure."

Ce jeudi après-midi, l'EPCR a communiqué les stades susceptibles d'accueillir les demi-finales de Champions suivant les quatre formations qui seront qualifiées. En cas de qualification, La Rochelle et le Stade toulousain pourraient recevoir au Matmut Atlantique de Bordeaux. Les franchises sud-africaines pourraient quant à elles accueillir leur adversaire à Londres. Si les Rochelais doivent simplement s'imposer pour aller jouer à Bordeaux, les joueurs d'Ugo Mola devront eux se défaire des Sharks et espérer une défaite du Leinster face à Leicester. Sinon, ils devront aller jouer une place en finale à Dublin, du côté de l'Aviva Stadium.*

Ce jeudi midi en conférence de presse, l’entraîneur lyonnais Julien Puricelli a officialisé sa prolongation aux commandes de la touche rhodanienne pour deux saisons supplémentaires. "J’ai signé hier matin, a commenté Puricelli. Je suis parti de loin, il y a eu des périodes difficiles, mais je suis content d’avoir évolué et fait évoluer les joueurs avec moi." Puricelli s’est ainsi engagé jusqu’en 2025 tout comme Didier Bès, spécialiste de la mêlée.