L'ancien joueur de Montpellier Nemani Nadolo a annoncé mettre un terme à sa carrière professionnelle à l'issue de l'année 2023. Celui qui évolue désormais en Super Rugby avec les Warathas, a passé quatre saisons en Top 14 avec Montpellier, disputant la finale du championnat en 2018 face à Castres.

Nemani Nadolo va mettre un terme à sa carrière. À 35 ans, le puissant ailier rangera les crampons à la fin de la saison comme il l'a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux. Joueur des Warathas cette saison après avoir quitté Leicester, le colosse fidjien dit stop. "2023 marque la fin de ma carrière rugbystique, a-t-il expliqué. Quand j'ai signé mon premier contrat professionnel en 2008, je n'aurais jamais pensé, même dans mes rêves les plus fous, que j'aurais l'opportunité de vivre une telle aventure.

70 matchs, 53 essais avec Montpellier

On se souvient notamment de Nadolo pour son passage en Top 14. En 2016, le MHR faisait un gros coup en débauchant l'ailier des Crusaders. En quatre saisons, l'ailier disputait 70 matchs et inscrivait 53 essais. Lors de l'édition 2017-2018 du Top 14, il terminait deuxième meilleur marqueur (19 essais), derrière Chris Ashton (24 essais). Avec Montpellier, il atteignait la finale du championnat, après une victoire face à Lyon en demi-finale (40-14) où il inscrivait le premier essai des Cistes. Titulaire au Stade de France face à Castres, l'ailier comme ses coéquipiers avaient été dépassés par les Tarnais (13-29).

À l’issue de l'exercice 2019-2020, Nemani Nadolo rejoignait la Premiership anglaise et les Tigers de Leicester. La saison dernière, il disputait cinq minutes en demi-finale de Premiership lors de la victoire de Leicester face à Northampton. International fidjien aux 30 sélections, il a inscrit 19 essais avec les Fidji et a participé à la Coupe du monde 2015 où il était également le buteur de son équipe. En 2019, il décidait de mettre un terme à sa carrière internationale. "Quand un chapitre de ma vie se clôt, un autre commence. Je souhaite remercier les NSW Waratahs pour m'avoir permis de rentrer à la maison : c'était mon rêve de prendre ma retraite sur mes terres, devant ma famille et mes amis. Pour l'instant, la saison doit continuer, et j'ai hâte de la conclure auprès de mes merveilleux coéquipiers. Merci à tous pour le soutien au fil des années, vous êtes la raison pour laquelle on fait ce sport."

"J'ai eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas pendant ma carrière"

Sur Twitter, Nemani Nadolo a expliqué les raisons de sa fin de carrière. "J'ai eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas pendant ma carrière. J'ai voyagé entre le Japon, la France, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande. D'être de retour en Australie avec ma petite famille et mes jambes fatiguées, je savais qu'il était temps pour moi de penser à ce qui était le mieux pour moi et pour mon futur. C'est la question que tous les athlètes professionnels viennent à se poser, "Et maintenant ?"."