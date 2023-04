Le pilier de la Nouvelle-Zélande Ethan de Groot a prolongé son contrat avec les Highlanders et la fédération néo-zélandaise. Il restera en Nouvelle-Zélande après la Coupe du monde.

Ethan de Groot prolonge l'aventure avec les Highlanders et les All Blacks. Le pilier international de 25 ans (13 sélections), a signé un nouveau contrat jusqu'en 2026 avec la franchise et sa fédération et va pouvoir continuer son aventure avec la sélection après la Coupe du monde.

Ethan De Groot signs on with NZ Rugby until 2026. How good ??? pic.twitter.com/FkwxTuwsiv — Highlanders (@Highlanders) April 3, 2023

Le pilier des Blacks est devenu un cadre de l'équipe de Ian Foster. Titulaire lors des huit derniers matchs de la Nouvelle-Zélande, il a joué cinq rencontres de Super Rugby cette saison pour un essai inscrit.