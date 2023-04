Après une large victoire (35-20) face aux Ospreys, les Saracens se déplaceront dans l'antre des Rochelais avec quelques forces vives en moins. À l'aube d'un quart de finale chez les champions en titre, Mark McCall et son staff devront se priver d'Andy Christie, touché lors du huitième de finale et ne pourront pas compter sur les retours de joueurs importants comme Elliot Daly.

Les Saracens ont bien failli ne jamais jouer ce quart de finale face au Stade rochelais tant ils ont été dominés face aux Ospreys en huitième de finale. Mais grâce notamment à un doublé de Max Malins, les Anglais se sont finalement largement imposés. Le tout est que cette rencontre a laissé des traces puisque le club a annoncé ce mercredi la blessure d'Andy Christie. Sorti à la 58e minute de jeu, le troisième ligne a été remplacé par Jackson Wray. Andy Christie souffre d'une fracture du bras et sera donc indisponible pour plusieurs semaines. Le joueur a été opéré et commencera sa rééducation dans les prochains jours. Chez les avants, Mark McCall et son staff devront également faire sans Theo McFarland, victime d'une rupture des ligaments croisés en décembre et forfait pour le reste de la saison. Le troisième poursuit actuellement sa rééducation. Fin de saison également pour le talonneur Kapeli Pifeleti, opéré de l'épaule.

Elliot Daly bientôt de retour à l'entraînement

L'international anglais ne sera pas du déplacement en terre rochelaise. Déjà forfait pour le Tournoi des 6 Nations 2023, Elliot Daly touché aux ischio-jambiers ne retrouvera pas les Saracens tout de suite. Après avoir été opéré avec succès le centre du XV de la Rose devrait retrouver le chemin de l'entraînement dans les semaines qui arrivent. Il avait notamment inscrit un triplé lors de la phase de poule de Champions Cup face à Lyon. Malgré tout, les Saracens pourront compter sur des joueurs précieux comme Max Malins, Itoje, les frères Vunipola ou encore Owen Farrell !

La composition des Saracens lors du 8e de finale :

15. Goode ; 14. Malins, 13. Lozowski, 12. Tompkins, 11. Maitland ; 10. Farrell (cap.), 9. Van Zyl ; 6. Christie, 8. B. Vunipola, 7. Earl ; 5. Tizard, 4. Itoje ; 3. Riccioni, 2. George, 1. M. Vunipola.

Les remplaçants : 16. Woolstencroft, 17. Mawi, 18. Clarey, 19. Isiekwe, 20. Wray, 21. Davies, 22. Taylor, 23. Lewington.