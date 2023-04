Hormis le probable retour de Seuteni et la suspension de Colombe, le groupe maritime qui a éliminé Gloucester samedi dernier (29-26) ne devrait que peu évoluer pour la réception des Saracens, dimanche (16h), en quart de finale de la Champions Cup. Le pilier Joel Sclavi, sorti sur commotion, est d’ailleurs espéré.

Quelque peu douchés par les quatre semaines de suspension infligées plus tôt dans la journée à George-Henri Colombe, pour un déblayage jugé dangereux en huitième de finale, les supporters rochelais pourraient retrouver un brin le sourire à l’approche du quart de finale de la Champions Cup, programmé dimanche (16h). Le tenant du titre pourrait en effet compter sur un renfort de poids relativement inattendu pour affronter les Saracens.

Commotionné avant même la demi-heure de jeu contre Gloucester, après un contact involontaire avec le genou de Pierre Bourgarit dans un regroupement, le pilier argentin s’avançait d’office forfait. D’autant que le médecin du match, samedi dernier, n’avait pas délivré son feu vert pour un retour sur la pelouse. Mais, Sclavi ne présentant aucun antécédant particulier en matière de commotions cérébrales, et comme le stipule le règlement applicable depuis l’été 2022, son retour au jeu à l’issue d’une période de sept jours après la blessure serait approuvé par un consultant indépendant. « Toro » était d’ailleurs présent à l’entraînement rochelais, ce mercredi.

Seuteni apte, pas Leyds ?

Si la décision était prise de l’aligner face aux Sarries, le polyvalent pilier – rochelais providentiel du moment avec cinq essais marqués sur ses neuf dernières sorties – pourrait ainsi compenser, à droite, l’absence de Colombe, derrière Atonio, ou bien suppléer Wardi à gauche, où il excelle depuis le début de l’année civile. Le second strapontin, sur le banc des remplaçants, revenant alors soit à l’ancien joueur des Saracens Hayden Thompson-Stringer (2013-2015, 2016-2019), soit au prometteur espoir et international géorgien Sandro Kuntelia, aperçu à sept reprises depuis ses débuts avec l’équipe première en début de saison.

L’apparition d’un des piliers, ou des deux, sur la feuille de match du quart de finale devrait être l’une des seules nouveautés de la composition concoctée par Ronan O’Gara et son staff, une semaine après l’étriquée qualification (29-26) aux dépends de Gloucester. Si l’on excepte le probable retour de UJ Seuteni. Préservé au stade des huitièmes en raison d’une gêne à l’épaule, l’international samoan très en vue lors du succès en championnat à Bordeaux (6-36), fin mars, devrait former la paire de centres avec Jonathan Danty. Comme initialement prévu face aux « Cherry and White ».

Thomas préféré à Rhule sur l’aile ?

Si La Rochelle devait naturellement s’appuyer dimanche, dès le coup d’envoi, sur ses gros porteurs de balle Alldritt-Skelton-Bourgarit ou encore sur sa charnière type Kerr-Barlow – Hastoy, deux interrogations subsistent avant l’annonce officielle de la composition, vendredi à 13h : quels flankers pour entourer Alldritt ? Et qui pour former le triangle arrière avec Dulin et Favre, sachant qu’aucun risque ne devrait être pris avec Leyds, tout juste de retour à l’entraînement mais dont le doigt touché par une entorse demanderait encore consolidation ?

Alors que Dillane semble tenir la corde pour le numéro 6, comme depuis bientôt deux mois, avec son profil de deuxième sauteur en touche particulièrement apprécié par le staff maritime, le 7 devrait de nouveau se jouer entre Tanga et Botia. A moins qu’un Paul Boudehent ne vienne bousculer la hiérarchie, quand les retours d’Haddad (commotion) et Bourdeau restent privilégiés pour la reprise du Top 14, le week-end suivant. Ce qui, au passage, est aussi le cas du pilier Paiva. Retour imminent après bientôt trois mois sur le flanc.

Quant au numéro 14, Raymond Rhule ou Teddy Thomas ? Quand le premier – à coup sûr parmi les « trois-quarts pas au niveau » contre Gloucester même si O’Gara n’a nommé personne – a perdu des points au centre samedi dernier, le second a, lui, vu son capital remonter la pente en inscrivant l’essai de la qualification (78e). « Teddy a marqué un doublé. Je suis très content pour lui, glissait après le match son manager. Il est en train de trouver un peu plus de tempo, il en a besoin car la compétition est rude. Il doit progresser sur certaines choses, il a besoin, comme l’équipe, d’être plus constant. Mais son état esprit et son langage corporel étaient bons. » Il y a match, à ce poste.