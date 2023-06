Une semaine après la défaite ramenée de Leeds, les Catalans ont renoué avec la victoire en venant à bout de Castleford, signant un six sur sept après un quart de chemin parcouru.

Encore une fois, la Super League a prouvé qu’elle était une compétition pas comme les autres. Traumatisante et spectaculaire, elle démontre tous les week-ends qu’il n’y a pas de petites équipes ou de matchs faciles. Samedi, face à l’avant-dernière équipe de la classe, les Catalans étaient menés 18-16 à quatre minutes du terme. Il a fallu toute la lucidité collective et un brin de réussite aussi pour inscrire l’essai de la victoire et la détermination du côté gauche en défense pour préserver le résultat et envoyer Castleford loin des remparts. Samedi, les Catalans ont préservé leur invincibilité à Gilbert-Brutus cette saison avec ce quatrième succès. Une victoire difficile pour des Dracs qui menaient 12-6 à la pause et 16-6 après l’essai d’Arthur Mourgue dès la reprise. « Je crois qu’on peut lâcher un petit « ouf » de soulagement. Nous sommes tous déçus de la manière, a reconnu l’auteur du troisième essai des siens qui explique que l’équipe est quelque peu fatiguée par l’enchaînement. Nous venons d’enchaîner sept matchs consécutifs, les organismes sont usés d’autant qu’avec les blessures qui touchent le groupe, nous avons connu assez peu de rotations. Ce sont les mêmes joueurs qui sont sur la brèche depuis le début de saison. »

Persévérer malgré la fatigue

Effectivement, l’encadrement des Dracs en demande beaucoup à certains quand plusieurs joueurs passent les semaines entre soins et réathlétisation. Émoussés, les Dragons ont quand même préservé le résultat même si « cette indiscipline et ce déchet en défense sont assez récurrents depuis l’entame du championnat ». « Nous devons être plus propres dans notre jeu », a rappelé Arthur Mourgue. À ses côtés, son entraîneur Steve McNamara a assuré qu’il « n’avait jamais été aussi fier de ses joueurs que ce soir (samedi). La semaine et le retour de Leeds ont été difficiles. Mais les joueurs ont été exemplaires encore une fois pour tenir le résultat. On signe un six sur sept. On sort de sept semaines physiques intenses avec ces matchs musclés et on doit apprécier. Oui la performance n’a pas été bonne, je sais que l’on peut faire largement mieux et on a fait mieux cette saison déjà, mais je veux apprécier ce que les garçons viennent de faire. »

Un discours positif qui ne surprend pas Arthur Mourgue : « Il a apprécié que nous ayons su renverser la situation à trois minutes de la sirène alors que nous étions menés et que nous avons su nous montrer conquérants malgré la fatigue. Le voyage à Leeds a été fatigant. Personnellement, j’ai même attrapé un virus qui m’a fait manquer un entraînement. » Seconds, les Dragons Catalans accueilleront les loups de Warrington samedi (18h) prochain. « Ils sont invaincus et remportent leurs matchs sur des scores assez lourds. L’heure est à la récupération, mais oui ce sera un gros test pour nous », se réjouit Arthur Mourgue qui espère que le délai d’ici samedi permettra au groupe de se régénérer.